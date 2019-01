Anas | nel 2018 valore gare salito a 2 | 8 miliardi

Maltempo Sicilia : Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...

Anas : colonnine di ricarica nelle aree di servizio : Per mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, Anas annuncia di aver avviato il progetto per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul territorio nazionale. Si tratta di un progetto partito con la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento delle concessioni delle aree di servizio che prevedono le colonnine di ricarica elettrica veloce sulla A2 ...

Toyota e PAnasonic - Nel 2020 una joint venture per le batterie : La Toyota e la Panasonic sarebbero in procinto di annunciare una nuova joint venture nell'ambito delle batterie per auto elettriche. Come anticipato dall'accordo di collaborazione stipulato nel 2017, le due aziende potrebbero dare il via al nuovo progetto congiunto il prossimo anno, cercando così di recuperare terreno sui rivali cinesi. Stop alla dipendenza dalla Tesla. L'alleanza, che come riportato dalla Reuters potrebbe fornire ...

Ghana - ucciso il giornalista investigativo Ahmed Husein : con il collega Anas denunciò la corruzione nel calcio africano : Lo hanno colpito tre volte, due al petto e una al collo. Così ieri sera in un sobborgo di Accra, capitale del Ghana, è stato ucciso Ahmed Hussein – Suale, giornalista investigativo che aveva lavorato all’inchiesta sulla corruzione nel calcio nel paese africano. Il reporter aveva 34 anni. Secondo quanto riportato dai media locali il giovane stava rientrando a casa quando la sua auto è stata affiancata da una motocicletta con a bordo ...

Toninelli a Corriere Tv : «No alle trivelle - sì al tunnel del Brennero. Ribalteremo Anas» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Mai bloccato un cantiere, nessun danno alle imprese»

Emergenza neve in Sicilia : Anas interviene nelle aree colpite dal sisma del 26 dicembre : Dalla serata di ieri, operatori specializzati e mezzi ANAS sono impegnati nel garantire la transitabilità sgomberando le strade dalla neve lungo tratti stradali di competenza di alcuni Comuni della Provincia di Catania, già colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre. ANAS, attivata della Prefettura di Catania e con il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha inviato i propri mezzi spargisale/sgombraneve e operatori ...

Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo la pioggia di sold out : info e biglietti in prevendita : Sono aperti Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo il successo di vendite delle prime date. Il nuovo anno è iniziato con altri sold out, con l'esaurimento dei biglietti per i live di Firenze, Bologna e per le doppie date di Milano e Roma. Il 2019 si avvia quindi con le nuove date di Bologna, per la seconda data del 25 marzo, quindi Firenze il 23 aprile e la data zero di Trezzo sull'Adda del 20 marzo. I biglietti sono in prevendita ...

Sdp a Toninelli - fermi Anas su interessi : L'Aquila - Strada dei Parchi si appella a Toninelli perchè eviti che Anas faccia ricadere sugli utenti dell'A24-A25 il costo di ulteriori 73 mln di euro relativi agli interessi sulle due rate del canone di concessione, che devono essere sospese per consentire la sterilizzazione delle tariffe ed evitare l'aumento dal 1 gennaio. E' quanto si legge nella lettera che Sdp ha appena inviato al Mit.Nella lettera l'ad ...

Nel 2019 La Fine Del Mondo Live Tour di Anastasio : date e info biglietti : Sarà nel 2019 La Fine Del Mondo Live Tour di Anastasio, e poco fa sono state annunciate le date che vedono protagonisti i più importanti club in Italia a partire dal 22 marzo prossimo. Da poco sul mercato, ma Anastasio ha già collezionato grandi soddisfazioni per quanto riguarda la musica e non solo. In pochi giorni ha raggiunto il disco d’oro per il singolo La Fine Del Mondo, è stato pubblicato il suo primo EP, ha iniziato a incontrare i ...

Anastasio torna nel suo liceo : prof e studenti in delirio - Foto e video : META - Tra le prime tappe, al rientro dal Forum di Assago, c'è stata la cena sociale del Calcio Napoli di cui è tifosissimo. Subito dopo, però, Marco Anastasio non si è sottratto al bagno di folla ...

«Dai Foja ad Anastasio - così portiamo Napoli nel mondo» : Napoli. « Marzo 2018, stavamo preparando un inedito con i Foja: una canzone dedicata a Maurizio Sarri che sarà nel prossimo album. Mentre lo stavamo per produrre compare sul web questo tizio di nome ...

Anastasio al top nella finale di X Factor Italia più vista di sempre del talent Sky : Anastasio ha vinto ieri sera l’edizione 2018 di “X Factor Italia”, al termine della finale-evento live al Mediolanum Forum di Assago per un’edizione che ha raggiunto nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network. 21 anni, studente di Meta di Sorrento, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Una passione, quella per la musica, che ha coltivato da solo, attratto ...

X Factor - Anastasio vince con il suo rap anomalo : nel talent ‘cambia la musica’ ma è tempo di una rinfrescata in giuria : Nell’edizione dei rapper è andata come tutti avevano pronosticato e come inevitabilmente era scritto che andasse. Marco Anastasio vince XFactor 12 con la sua musica disturbatrice (il copyright è di Mara Maionchi). Una ventata di freschezza dopo il successo di Lorenzo Licitra nel 2017. Il cantante-poeta napoletano supera nella sfida finale Naomi, che a dirlo tre settimane fa più di qualcuno si sarebbe fatto due risate. Poi la svolta rap ...