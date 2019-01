Amore ad alta quota | sport o love estremo?

Fare l'Amore combatte la pressione alta (tanto quanto i farmaci) : Fare regolarmente buon sesso può abbassare la pressione sanguigna con la stessa efficacia di alcuni farmaci, lo dice uno studio della Georgia State University. Le rilevazioni fatte dagli scienziati americani su un gruppo di volontari, infatti, hanno fatto emergere una diminuzione della pressione del 13% rispetto ai valori soliti nel giorno successivo un rapporto sessuale. Lo riporta il Daily Mail.Risultati simili vengono raggiunti dopo ...

Caltanissetta. La storia lacerante di una cenerentola - l’Amore brucia come zolfo : l’amore brucia come zolfo è la storia lacerante di una cenerentola a cui non è concesso il lieto fine, ambientata

Oroscopo dell'Amore con classifica tradimento e lealtà : Toro il più fedele : Il rapporto di coppia è un insieme di energie che scatenano sensazioni positive, regalando felicità e gioia. Guardando l'altro lato della medaglia ci accorgiamo però che cadendo da quel mondo paradisiaco ci si ritrova in una realtà nella quale subentrano difficoltà, incapacità di lasciarsi andare ai sentimenti, relazioni extraconiugali. Lanciamo un focus analizzando come ciascun segno zodiacale sia più propenso alla fedeltà o al tradimento, ...

Previsioni zodiacali del 2019 per la Vergine : lavoro routinario e Amore altalenante : Il 2019 si presenta come un anno nel quale ogni azione compiuta nel recente passato dai nati nel segno della Vergine sarà messa sotto stretta revisione da voi e da chi vi ronza attorno. Molti i cambiamenti che hanno caratterizzato i nativi a partire dall'estate del 2018: alcuni hanno cambiato posto di lavoro per scelta propria o per colpa di tagli al personale o ancora per attriti con capi e colleghi. L'amore, che era "godurioso" sino ad aprile, ...

Oroscopo Ariete nel 2019 : Amore stellare - lavoro altalenante : Il 2019 inizia con due pianeti a sfavore, Saturno e Plutone sino a fine anno e con un pianete invece favorevole, Giove sino dal mese di febbraio a dicembre. Se saprete trattenere l'ira nei momenti più difficoltosi, purtroppo frequenti da marzo a dicembre, i pianeti vi potrebbero regalare qualche gioia amorosa. Ci sarà da mettersi di buona lena cercando di evitare gli ostacoli del cammino per cogliere le rare opportunità lavorative che potrebbero ...

Pamela Prati compie 60 anni e a Chi racconta la sua nuova vita : "Ho trovato l'Amore in Marco Caltagirone" : L'ha definito il compleanno più bello della sua vita. Ed è proprio quello dei suoi 60 anni. In una carriera iniziata nel 1987, Pamela Prati non sembra essere mai cambiata. E, in un'intervista rilasciata a Chi, in occasione di questa ricorrenza importante, ha rivelato le novità relative alla sua vita. Soprattutto ciò che riguarda il piano sentimentale.Il grande amore appena incontrato"Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho ...