America Latina | Transparency International | Venezuela e Nicaragua i paesi più corrotti

La destra avanza e la sinistra arretra. La nuova mappa politica dell'America Latina : Con l'avvento di Jair Bolsonaro alla guida del Brasile , la quarta democrazia più grande del mondo, la mappa geopolitica del'America Latina vede consolidarsi il dominio conservatore. Il precipitare della situazione in Venezuela , della quale gli Usa di Trump non sono certo spettatori ...

Il Papa : il femminicidio è una piaga in America Latina : Il femminicidio è una piaga per l'America Latina. Sono le parole di Papa Francesco che da Panama, dove si sta svolgendo la Giornata Mondiale della Gioventù, ha parlato di violenza e in particolare di violenza contro le donne. "Costrette o per mancanza di alternativa i giovani si trovano in situazioni altamente conflittuali che non hanno una soluzione rapida: violenza domestica, femminicidi - che piaga che vive il nostro continente - bande armate ...

Il migliore amico della Cina in America Latina è Maduro : "La pace può esistere solo se priva di una potenza imperialistica egemonica che ricatta, domina e attacca i cittadini del mondo', aveva detto il leader venezuelano , riferendosi all'America. Subito ...

La crisi del Venezuela è la fine del socialismo in America Latina : Graffiti che raffigurano Hugo Chavez a Caracas. (foto: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images) Con un tempismo formidabile, mentre la Casa Bianca e la quasi totalità della classe politica Americana riconoscevano Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, come leader legittimo del paese, Instagram ha fatto togliere il “bollino” blu dal profilo del presidente attuale, Nicolàs Maduro. Tecnicamente, significa che ...

Perché Europa e America Latina stanno costruendo un cavo in fibra sotto l’Atlantico : Per la fine del 2020 Europa e America Latina saranno collegate da un cavo in fibra ottica che correrà sotto l’oceano Atlantico per circa 9.200 chilometri. All’inizio dell’anno è iniziata la costruzione dell’Ellalink submarine cable system, il sistema di telecomunicazioni che permetterà al traffico dati di viaggiare direttamente dal vecchio continente a quello sudAmericano e viceversa. Saltando l’approdo sulle coste nordAmericane, che oggi fanno ...

America Latina - 20 ex presidenti si schierano contro Papa Francesco : Papa Francesco ha fatto indignare 20 ex capi di Stato dell'America Latina. Non è piaciuto il messaggio che il Pontefice ha rivolto al Venezuela e al Nicaragua il giorno di Natale. 'Questo tempo di ...

Selena Gomez nel nuovo spot Pantene in America Latina sulle note di Taki Taki (video) : Selena Gomez è il volto del nuovo spot Pantene andato in onda in America Latina. Non è il primo anno per l’artista che ha già prestato il suo volto al marchio di prodotti per capelli di cui è testimonial, e anche nel 2019 sarà la protagonista dello spot pubblicitario. In poche ore il video è stato condiviso o caricato da molte pagine dedicate a Selena Gomez, sia sui social che su YouTube, facendolo diventare in poco tempo virale. Ad ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : Secondo i firmatari della missiva, l'appello così formulato, rischia di dare una visione politica un po' approssimativa della gravità della situazione generale. Nella Lettera spedita al Papa su ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : In Venezuela, aggiungono, vengono portate avanti in modo sistematico politiche deliberate volte ad una corruzione che sta scandalizzando il mondo mentre la gente impoverisce al punto che non hanno ...

Così in America Latina il protestantesimo è diventato forza di governo : 14 gennaio 2016: il protestante Jimmy Morales Cabrera si insedia come presidente del Guatemala. Primo gennaio 2017: il protestante Marcelo Bezerra Crivella si insedia come sindaco di Rio de Janeiro. 4 febbraio 2018: il protestante Gerado Fabricio Alvarado Muñoz arriva primo al primo turno delle pres

NBA Global Championship – La competizione internazionale si allarga in America Latina e Asia : i dettagli della 2ª edizione : La competizione internazionale giovanile torna all’ESPN Wide World of Sports Complex dal 6 all’11 agosto 2019: 14 squadre NBA ospiteranno le competizioni locali come parte dell’espansione della competizione negli USA, la competizione internazionale si è allargata anche in America Latina e Asia Pacifico La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi i dettagli del secondo Jr. NBA Global Championship, il torneo giovanile di ...

'L'America Latina disperata' di Papa Francesco : E' una maledizione - rileva Vasapollo - quella di essere la maggior riserva di petrolio del mondo. E il quinto paese per oro, argento, coltam e litio. Mentre l'Orinoco è la maggior riserva di acqua ...

America Latina : Enel Americas confermata per la seconda volta nell'indice di sostenibilità FTSE4Good : ... Colombia e Perù, si è confermata per la seconda volta all'interno dell'indice "FTSE4Good" che valuta le pratiche in materia ambientale, sociale e di governance delle principali compagnie del mondo. ...

America Latina : crisi migratoria venezuelana - dall'Ue aiuti per 20 milioni di euro : Bruxelles, 04 dic 14:35 - , Agenzia Nova, - La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro per assistere i migranti venezuelani in fuga dalla crisi politica... , Beb,