Altro che “no deal” | ecco i cavilli che possono rimandare la Brexit

Altro che Lino Banfi : lo scempio si chiama Elio Lannutti : Lannutti (che, ricordiamolo non è mica un comico catapultato all'UNESCO ma è un senatore della Repubblica Italiana) preso dalla smania di pubblicizzare un libro sulle banche ha pensato bene di fare un tweet citandone l'incipit: «Il Gruppo dei Savi di Sion» e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: I Protocolli dei Savi di ...

Spagna - è morto Julen il bimbo caduto nel pozzo : lo strazio dei genitori che nel 2017 persero un Altro figlio : “Un’altra volta, no! Un’altra volta, no!”: sono devastati i genitori di Julen, il bambino morto nel pozzo artesiano dove è caduto 13 giorni fa. Con queste parole hanno urlato il loro strazio quando è stato comunicato loro che i soccorritori avevano localizzato il corpo del loro piccolo, secondo quanto riporta il sito di El Mundo. Per la coppia è la seconda tragedia: nel 2017 ha perso un altro figlio, il fratellino ...

Aprire una Partita Iva è tutt'Altro che gratis : Aprire una Partita Iva è tutt'altro che gratis. E non parliamo soltanto degli oneri burocratici e fiscali, ma pure dei costi accessori come i contributi, l'iscrizione alla Camera di commercio o anche ...

Il rapporto tra alcuni giochi e il Google Play Store da browser procede tutt’Altro che bene : Il rapporto tra alcuni giochi ed il Google Play Store attraversa un periodo di "crisi". È come se si fossero presi una pausa, a parziale danno degli utenti L'articolo Il rapporto tra alcuni giochi e il Google Play Store da browser procede tutt’altro che bene proviene da TuttoAndroid.

Altro che 10 years challenge - per Valentino Rossi scatta la 10 months challenge con Ulisse e Penelope [GALLERY] : Valentino Rossi non partecipa alla challenge che impazza su Instagram: ma ne ‘inventa’ una per Ulisse e Penelope, i suoi due cani diventati grandi in soli dieci mesi Ulisse e Penelope, i due cagnolini di Valentino Rossi, sono i protagonisti degli ultimi scatti social del pilota di MotoGp. I due ‘pelosi’ sono al centro della challenge ‘inventata dal motociclista di Tavullia, che invertendo il trend di ...

Toninelli : manutenzione - Altro che opere : 9.15 "Chiedo scusa a nome dello Stato. Si doveva fare manutenzione,si doveva controllare meglio".A scriverlo in un post su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti,Toninelli, salito a bordo del treno delle da Cremona a Milano. "Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti", ricorda. "La più grande opera di cui l'Italia ha bisogno è la manutenzione e la messa in sicurezza delle ...

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

24 Ore Daytona 2019 : il team di Wayne Taylor punta al bersaglio grosso. Fernando Alonso vuol inserire un Altro trofeo in bacheca : “Ti monterò il motore più in basso possibile, e avrai la coppa dell’olio disegnata dal vento, sì… Questo ti darà parecchi cavalli in più. Ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina, ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile. E quando ti avremo dipinta ti faremo il pieno, e sarai pronta a scendere in pista… Capito? Sarai perfetta“. Parole che descrivono la ...

Altro che ‘ricerche di idrocarburi’ - il ministro dell’ambiente dice NO alle trivelle : “Se mi sfiduciano torno a fare il generale dei carabinieri” : “Non sono trivellazioni, ma ricerche di idrocarburi“. Questo, in estrema sintesi, aveva riferito il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla questione trivelle nel mal Ionio. E questo, a seguire, avevano riferito gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle al governo. “Cambiare il nome non modifica la faccenda: sono trivellazioni al largo delle coste italiane“, avevano invece risposto, sempre in estrema sintesi, gli ...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Frosinone - Altro che multa : club così meriterebbero un premio : Gli inglesi, che possono dare lezioni di business legato al pallone a tutti i De Laurentiis del resto del mondo, l'hanno capito prima, più e meglio degli altri. Non si deve diminuire il numero delle ...

'Di Maio vuole dare una mancia elettorale - Altroché lavoro'. Parlano gli assessori : Roma. "Cosa sono, davvero, questi navigator? Non ci è stato chiarito. Chi li assumerà? E con che tempi, e che modi? Non ci è stato chiarito". Gianna Pentenero, assessore piemontese al Lavoro, comincia ...

Manchester City - Bernardo Silva e l'Altro Guardiola : 'Al suo ristorante niente sconti - anzi pago il doppio' : Tra le tante personalità che lo frequentano, anche volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, non potevano mancare i calciatori del City. Ai quali però non è riservato un ...