Allerta Meteo Toscana | domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Campania - Allerta Meteo prorogata fino a domani : Protezione civile Campania: prorogata allerta meteo Gialla fino alle 12 di domani E' attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per '...

Allerta Meteo Campania : criticità per temporali prorogata fino a domani : In Campania è attualmente in vigore sull’intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l’Allerta Meteo codice giallo per “precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale“. Dalla mezzanotte tale situazione permarrà fino alle 12 di domani nelle zone 1, 3, 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per gelate - attese anche in pianura : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un avviso di criticità codice giallo, valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 11 di domattina, martedì 29 gennaio, per gelate attese anche in pianura nottetempo e nel primo mattino nell’interno. Sarà possibile la formazione di ghiaccio (strade ancora bagnate) sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, Mugello, Valdarno Superiore, aretino, zone prossime ...

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

Nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : piogge - temporali e venti di burrasca al Centro-Sud [BOLLETTINI E DETTAGLI] : L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud, interessando in particolar modo le regioni tirreniche peninsulari. La perturbazione sarà accompagnata da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, soprattutto sulla Sardegna, lungo i rilievi appenninici e lungo i settori costieri del Tirreno centro-meridionale. Sulla base ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo vento forte e mareggiate : Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse della Protezione civile della Sardegna: vento e mareggiate colpiranno l’Isola a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 27, fino alle 23 di domani, lunedì 28 gennaio. Per tutta la giornata di domani, con progressiva attenuazione dei fenomeni nella serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest, lungo le coste e fino a burrasca sui settori settentrionali. Raffiche fino a burrasca forte sulla ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e venti di burrasca nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 27 gennaio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Dalle prime ore di domani, lunedì 28 gennaio e per le successive 24-36 ore sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti ...

Allerta Meteo Veneto : neve sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini : In Veneto da stasera fino alla mezzanotte di martedì 29 gennaio potranno verificarsi locali deboli nevicate in Cadore, nell’Agordino, nel Feltrino e nella Val Belluna nonché sull’altopiano di Asiago. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che le precipitazioni nevose sono più probabili fra il tardo pomeriggio di domenica ed il primo mattino di lunedì, in particolare nella serata odierna, sulle zone montane fino ...

Allerta Meteo Toscana : neve nel nordest della regione : La Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per neve per le aree nord-orientali valido dalle ore 6 fino alla mezzanotte. Emesso anche un codice giallo per mareggiate per costa e isole con validità dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di domani. Domani, sulle zone prossime all’Appennino pistoiese, pratese, fiorentino e aretino attesa neve con possibili accumuli a quote ...