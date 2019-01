Allegri : 'Caceres con l'Atalanta. Pjanic e Khedira disponibili' : TORINO - 'Se sara' tutto in ordine, Caceres domani sara' a disposizione, stanno ultimando il trasferimento'. Cosi' il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del quarto di finale in ...

Juventus - Allegri felice di Caceres : “il suo arrivo mi rende felice - Benatia ha scelto di andare via” : L’allenatore della Juventus ha parlato in vista del match con la Lazio, esprimendo la sua soddisfazione per l’arrivo di Caceres “È stato fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via, ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società l’ha accontentato. Insieme alla società abbiamo valutato i profili che potevamo portare qui alla Juventus e abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato e ...

