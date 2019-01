All-Star Game NBA 2019 – Ben Simmons si candida per lo Slam Dunk Contest | poi si ritira

Fabrizio Corona e le amanti : «Ne ho avute di famose». DAlla pornostar Alle influencer : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

'Lo stop Alla Tav può costare fino a 24 miliardi' : ecco il dossier della Lega : ROMA La Tav si deve fare. Bloccarsi ora può costare all'Italia 4,2 miliardi di euro , tra penali, sanzioni, ripristino degli scavi già effettuati, e danni per la perdita dei ricavi e dei benefici ...

Il CEO di Starbreeze incolpa i propri sviluppatori per il fAllimento di The Walking Dead : La tiepida reazione dei giocatori a Overkill's The Walking Dead è stata attribuita al team che ha lavorato al gioco.Come riporta VG247.com, l'amministratore delegato di Starbeeze, Bo Andersson, è stato licenziato il mese scorso in seguito alle scarse vendite del gioco e, nella sua ultima e-mail allo staff (via Eurogamer.net), ha puntato il dito contro i propri sviluppatori."Personalmente, ho perso tutti i miei soldi, la mia famiglia con un ...

Startup : ecco vincitori 'Disruptor ChAllenge' : Milano, 28 gen. (Labitalia) - Angela Erika Giannotti 25enne di Trani (BT), studentessa di Ingegneri[...]

Sgarbi contro la Nappi : ‘Tieniti pure i neri - donna insoddisfatta e pornostar fAllita’ : Il deputato del Gruppo Misto e critico d’arte Vittorio Sgarbi, attraverso il suo canale YouTube e sui suoi profili social, ha criticato pesantemente, con la solita veemenza che lo contraddistingue e che lo ha reso di fatto celebre, l'attrice hard, classe ‘90, Valentina Nappi, dopo le polemiche che quest'ultima, di recente, ha avuto sia con lui che con il ministro dell’interno Matteo Salvini, vicepremier e leader attuale della Lega. La Nappi ha ...

Applicazione del diritto All’oblio facile e veloce - grazie a una startup italiana : Si è parlato tanto di diritto all’oblio e tutela della reputazione online, ossia delle normative che permettono di depennare dalla rete – o per lo meno di nascondere – contenuti che si reputano lesivi per la propria immagine. Pensiamo, per esempio, a video di revenge porn (video espliciti che dovrebbero essere privati, e che vengono resi pubblici da ex delusi o arrabbiati) o ad atti di cyberbullismo su minori. Per ottenere un ...

Lady Gaga canta ShAllow con Bradley Cooper come in A Star is born : i fan in delirio durante il live a Las Vegas : Sorpresa al concerto di Lady Gaga a Las Vegas. durante il live della pop Star sul palco è arrivato l’attore Bradley Cooper, regista e protagonista di A Star is born, il film pluricandidato all’Oscar. I due si sono esibiti in una versione live di Shallow, colonna sonora della pellicola e canzone con la quale Lady Gaga ha vinto il Golden Globe. Video da Youtube L'articolo Lady Gaga canta Shallow con Bradley Cooper come in A Star is ...

Il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper in ShAllow non porta bene ai SAG Awards 2019 - A Star Is Born a mani vuote : Poche ore dopo il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper in Shallow durante il concerto della residency Enigma che la popStar sta tenendo a Las Vegas, il loro film record di incassi A Star Is Born ha giocato l'ennesima partita di questa stagione dei premi di Hollywood in attesa degli Oscar. Stavolta, però, non è andata bene, perché di tutte le candidature ai SAG Awards 2019, i premi attribuiti dal Sindacato degli Attori di Hollywood, A Star Is ...

Mr. Starbucks esce Allo scopertoSfida Trump nel 2020. Chi è Schultz : Howard Schultz rompe gli indugi. Il miliardario fondatore di Sturbucks ha praticamente annunciato la sua discesa in campo in vista delle elezioni presidenziali del 2020 Segui su affaritaliani.it