Alessandra Mussolini massacra Gianfranco Rotondi | ' Salvini peggio di Mussolini?' | volano

Sea Watch - Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia : 'Ormai state coi comunisti' : Blitz a bordo della Ong Sea Watch , ormeggiata al largo di Siracusa. A salire sulla nave tre parlamentari: Fratoianni di Leu, Magi di +Europa ma soprattutto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. I ...

Sea Watch - Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia : "Ormai state coi comunisti" : Blitz a bordo della Ong Sea Watch, ormeggiata al largo di Siracusa. A salire sulla nave tre parlamentari: Fratoianni di Leu, Magi di +Europa ma soprattutto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. I tre hanno chiesto a Matteo Salvini, che non arretra di un millimetro, di far sbarcare subito i 47 immi

Alessandra Mussolini : "Solo commenti servili per il discorso di Sergio Mattarella. Buon 2019 a schiena dritta" : Parte con il botto il 2019 per Alessandra Mussolini. L'eurodeputata sul suo profilo Twitter, evidentemente contrariata dal discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, attacca i colleghi che hanno invece elogiato il suo messaggio: "Buon anno a tutti ma soprattutto ai professionisti dell

Alessandra Mussolini : 'Solo commenti servili per il discorso di Sergio Mattarella. Buon 2019 a schiena dritta' : Parte con il botto il 2019 per Alessandra Mussolini. L'eurodeputata sul suo profilo Twitter , evidentemente contrariata dal discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, attacca i colleghi ...

Buon compleanno Corrado Passera - Alessandra Mussolini… : Buon compleanno Corrado Passera, Alessandra Mussolini… …Diego della Valle, Robert Hossein, Mario Valdemarin, Franca Aldrovandi, Bruno Canino, Gavino Ledda, Paola Pigni, Patti Smith, Alberto Salerno, Antonio Pappano, Edoardo Garrone, Mauro Bergonzi, Massimo Artini, Domenico Criscito, Davis Curiale, Brenda Lodigiani, Laura Magitteri, Camila Giorgi, Vittorio Emanuele Propizio, Lilian Caputo, Enea Bastianini… Oggi 30 dicembre compiono gli anni: ...

Giorgia Meloni : "Alessandra Mussolini è cattiva. La Boschi? Lupo travestito da agnello" : Senza peli sulla lingua. Giorgia Meloni si racconta a Belve e non nasconde tutta la sua antipatia per Alessandra Mussolini. Da anni alleate, le due non si sopportano, con la leader di Fratelli d’Italia che ha rincarato la dose in occasione dell’ospitata nel programma condotto da Francesca Fagnani. “C’è abbastanza inimicizia, non ho grande stima del personaggio. Tende ad essere abbastanza cattiva gratuitamente, con le donne, una cosa ...

Belve (Nove) - Giorgia Meloni : “Alessandra Mussolini? Non la stimo - è cattiva. Lo è con tutte le donne” : “Alessandra Mussolini è cattiva”. Giorgia Meloni, leader di FdI, parla a ‘Belve’ (in onda su NOVE venerdì 21 dicembre alle 22,45) del suo rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del Duce. “Con la Mussolini c’è ancora una certa inimicizia?”, chiede la giornalista Francesca Fagnani. “Sì abbastanza”, conferma l’ex ministro della Gioventù. “Non vi siete mai state ...

Giorgia Meloni contro Alessandra Mussolini : “Non la stimo… è cattiva con le donne” (VIDEO) : Giorgia Meloni intervista che andrà in onda questa sera su Canale 9 per la trasmissione “Belve” parla anche di Alessandra Mussolini, personaggio che non stima affatto “Alessandra Mussolini è cattiva, gratuitamente cattiva”. Giorgia Meloni, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Nove (la puntata andrà in onda il 21 dicembre) attacca la collega e ammette di avere un rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del ...

Giorgia Meloni contro Alessandra Mussolini : “Non la stimo… è cattiva con le donne” (VIDEO) : Giorgia Meloni intervista che andrà in onda questa sera su Canale 9 per la trasmissione “Belve” parla anche di Alessandra Mussolini, personaggio che non stima affatto “Alessandra Mussolini è cattiva, gratuitamente cattiva”. Giorgia Meloni, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Nove (la puntata andrà in onda il 21 dicembre) attacca la collega e ammette di avere un rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del ...

Strasburgo - Alessandra Mussolini si apre sull'attentato terroristico : 'Ho avuto paura' : Alessandra Mussolini ha dichiarato ai microfoni di una puntata di 'W l'Italia oggi e domani', un programma trasmesso su Rete 4, di essere stata aggiornata sul conto dell'attentatore di Strasburgo e dell'attentato compiuto da quest'ultimo nel rinomato mercatino di Natale tenendosi in collegamento con 'Sky TG 24', che ha dedicato un ampio spazio all'ultima operazione di terrore compiuta in Francia. Alessandra Mussolini e il panico per il terrore ...

Il j'accuse di Alessandra Mussolini : "Eravamo al ristorante, a un certo punto hanno tirato le tende delle vetrine e un ragazzo, molto allarmato, ci ha invitato a metterci al centro della sala. Poi sono state spente le luci e ho sentito ...

Strasburgo - la testimonianza di Alessandra Mussolini : 'Siamo al buio - chiusi dentro il ristorante' : A Strasburgo poco dopo le 20 di martedì sera è scoppiato il terrore. Un uomo - Cherif Chekatt - ha iniziato a sparare nelle vie dei mercatini di Natale, uccidendo tre persone e ferendone altre dodici. ...

Strage Strasburgo - Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante : «Siamo stati blindati nel locale» : «Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa...

Strage Strasburgo - Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante : «Siamo blindati nel locale» : «Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa...