Al via a Roma il countdown verso l' Europeo 2020 | mancano 500 giorni al calcio d' inizio

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN USCITA SULLA FLAMINIA SU QUEST’ULTIMA CI SONO CODE IN DIREZIONE Roma TRA PRIMAPORTA E SAXARUBRA A CASUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RAI SULLA SALARIA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE TRA RACCORDO E CASTEL ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in ENTRAMBE LE CARREGGIATE tra cassia veientana e SALARIA CODE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma TRA PRIMAPORTA E SAXARUBRA SULLA SALARIA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO RIMOSSO L’incidente sulla pontina ALL’ALTEZZA DI aprilia in ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra FLAMINIA E SALARIA, in carreggiata esterna troviamo code tra LAURENTINA e appia, da torre angela alla tiburtina E TRA SALARIA E FLAMINIA sul TRATTO URBANO DELL’a24 CODE PER INCIDENTE TRA togliatti E FIORENTINI IN DIREZIONE DElla tangenziale est code per ...

Al via a Roma “Double Game - la mostra tra ornamenti in oro e pittura : Apre a Roma la mostra d’arte “Double Game” Gioielli di sabbia, dal 12 al 17 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 20:30 Vernissage Venerdì, 15 febbraio 2019 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Roma, 29 gennaio 2019 – Venerdì 15 febbraio prossimo verrà inaugurata, presso lo spazio espositivo in via del Moro 49 a Roma [...]

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna tra cassia veientana e tiburtina e tra la diramazione Roma sud e l‘ardeatina, in carreggiata esterna troviamo code all’altezza dell’aurelia e della Roma fiumicino, tra ardeatina e appia e da torre angela alla tiburtina sull’a24 code in complanare ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra cassia veientana e salaria, tra bufalotta e tiburtina e code a tratti tra la diramazione Roma sud e la Roma fiumicino, in carreggiata esterna troviamo code all’altezza dellaurelia e della Roma fiumicino, da torre angela a tiburtina e tra la diramazione ...

Roma - via al nuovo e stravagante business : fidanzato in affitto per farsi fotografare : Un nuovo e bizzarro business si sta da poco diffondendo nella capitale italiana. La società "Roma Experience", un'agenzia americana specializzata in città d'arte italiane, che lavora nel settore del business turistico e creata nel 2009, offre un pacchetto di servizi davvero particolare chiamato "Insta Boyfriend Rome Private Tour", dedicato in particolar modo ai single o a chiunque altro lo desideri. L'idea stravagante potrebbe attirare ed ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra cassia veientana e salaria e tra la diramazione Roma sud e appia, mentre in esterna troviamo code a tratti tra boccea e casal lumbroso, tra Roma fiumicino e pontina e proseguendo da torbella monaca e tiburtina rallentamenti anche su la diramazione Roma ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’ardeatina, mentre in esterna code tra boccea e pisana, code a tratti tra Roma fiumicino e laurentina e proseguendo all’altezza dell’a24 e della flaminia rallentamenti anche su la diramazione Roma nord tra settebagni ed il ...

viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio code sul raccordo anulare di Roma in carregguiata esterna tra appia e tuscolana e proseguendo tra salaria e flaminia questa la causa dei rallentamenti anche su entrambe le diramazioni dell’a1 sul tratto urbano dell’a24 consuete code tra torcervara e la tangenziale est in direzione di Roma un incidente crea Code ...

viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENI BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI RESTANO LA VIA COLOMBO, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E L VIA CASSIA, CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE NORD E RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA ...

viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA POI TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...