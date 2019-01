Al Bano Carrisi | cosa c' è dietro al suo trionfo su Canale 5 | clamorosa

Verissimo - Al Bano Carrisi è tornato con Romina Power? Bomba da Silvia Toffanin : Dopo il grande successo di 55 passi nel sole, il gossip su Al Bano Carrisi impazzava, ancora una volta: è tornato con Romina Power, presente sul palco dello show di Canale 5 mentre Loredana Lecciso era assente? La risposta la dà proprio Al Bano, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo: assolutam

Verissimo - il tracollo di Al Bano Carrisi alla domanda su Ylenia : come non lo avevamo mai visto : Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 26 gennaio in onda su Canale 5 non mancano le lacrime , soprattutto quando Silvia Toffanin accoglie tra gli ospiti in studio Al Bano Carrisi . Il ...

Al Bano Carrisi gode - anche Aldo Grasso lo incensa : "Perché il suo show è un esempio" : Non solo il successo in termini di share e i complimenti ricevuti un po' a tutte le latitudini. Al Bano Carrisi, dopo 55 passi nel sole - lo show con cui ha celebrato su Canale 5 i suoi primi 55 anni di carriera - incassa anche i complimenti di Aldo Grasso, il severissimo critico televisivo del Corr

Al Bano Carrisi - Loredana Lecciso assente al suo show : monta la protesta - il pesante sospetto su Romina Power : Lo show di Al Bano Carrisi su Canale 5, 55 passi nel sole , ha convinto il pubblico: in particolare gli attesissimi duetti con Romina Power . Apprezzata anche la spontaneità della figlia Cristel , che ...

AlBano Carrisi e Romina Power - delirio in diretta a 55 passi nel Sole : "Cos'ha fatto quando lei è entrata" : Emozioni forti a 55 passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi andato in onda su Canale 5 mercoledì sera (bis il 30 gennaio). Attesissimi i duetti con l'ex moglie Romina Power, che secondo indiscrezioni avrebbe preteso nel contratto l'assenza della seconda moglie del cantante, Loredana Lecciso, effe

55 passi nel sole di Al Bano è la festa della famiglia Carrisi con Cristel vera sorpresa dell’evento : 55 passi nel sole di Al Bano è il vero show che il pubblico di Canale5 aspettava per la nuova annata di eventi dell'ammiraglia Mediaset, dopo la delusione Celentano del quale si attendono le ulteriori 7 puntate dopo un avvio blando e un crollo negli ascolti che non promette bene. Al Bano fa un salto temporale da far girare la testa per riportare il programma alla dimensione del varietà che aveva incollato il pubblico alla tv nei tempi in cui ...

Ascolti tv - 55 passi nel sole con Al Bano - Romina e Cristel Carrisi vince su tutti : Canale 5 con “55 passi nel sole”, lo show in due serate di Al Bano e Romina Power presentato dalla figlia Cristel Carrisi (che si è commossa sul palco pensando alla sorella Ylenia) ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%. Ascolti tv Prime time Rai1 con la docufiction “Figli del destino“, trasmessa in occasione della Giornata della memoria, ha ottenuto 2.969.000 ...

AlBano - 55 Passi nel sole : Cristel Carrisi in lacrime per il ricordo della sorella Ylenia : Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni. Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua ...

AlBano Carrisi - Fabrizio Moro travolto dall'emozione : il disastro in diretta a 55 passi nel Sole : Anche ai migliori capita di "sbagliare". Fabrizio Moro ieri ha preso parte a 55 passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi andato in onda su Canale 5 e a causa dell'emozione ha dimenticato il testo di un suo famoso brano. Fabrizio dapprima si è esibito con uno dei suoi brani più celebri, Pensa, e poi

AlBano Carrisi - la "clausola nel contratto" di Romina : perché Loredana Lecciso non c'era a 55 passi nel Sole : Non si è presentata, Loredana Lecciso. È stata lei, seconda moglie di Albano Carrisi, la grande assente di 55 passi nel Sole, lo show di Canale 5 dedicato ai 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. c'era Romina Power, c'erano le figlie Cristel e Jasminei ma non la bionda Loredana, ce

AlBano Carrisi trionfa negli ascolti : batte Raiuno e fa godere Mediaset. È lui l'antidoto ad Adrian : È Albano Carrisi l'antidoto al flop di Adrian ? Gli ascolti sembrano confermarlo: lo show di Canale 5 55 passi nel Sole che celebra in due puntate , la seconda questa sera, la carriera del cantante di ...