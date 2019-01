Afghanistan | l’analista Bertolotti | “Ritiro? L’ufficializzazione di una sconfitta di cui

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Abbiamo una bozza che deve essere arricchita per diventare un accordo” con i Taliban. L’annuncio al New York Times dell’inviato americano per il processo di pace in, Zalmay Khalilzad, apre all’ipotesi di un ritiro della coalizione occidentale che dal 2001 è impegnata in, tanto che anche il ministro della Difesa italiano, Elisabetta Trenta, ha dato disposizioni al Comando operativo di vertice interforze (Coi) di pensare alle operazioni di ritorno dei circa 800 militari italiani che svolgono attività di addestramento alle forze di sicurezza afghane. Ma se la notizia ha portato entusiasmo nelle diplomazie occidentali, la realtà dice che, a oggi, le due missioni “resolute support” (della coalizione) e “freedom sentinel” (americana) lascerebbero un Paese in cui i Taliban controllano il 35% del territorio ed esercitano la loro influenza su un altro 10%, livelli mai ...