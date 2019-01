Adrian | ascolti tv | Celentano rompe il silenzio ma non basta

Ascolti Tv 28 gennaio 2019 - Adrian perde colpi - Grillo non decolla. E Porro se la ride : Ascolti Tv di lunedì 28 gennaio 2019. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, o se preferite la montagna ha partorito il topolino. Non c'è stato il botto di Ascolti, un milione di persone e il 4,3% ...

Adrian - finalmente Celentano canta. Ma è “troppo tardi” : ascolti ancora in calo - 11 - 87% di share con solo due milioni di spettatori la prima parte : “Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, padre. Confesso di aver scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5 non apparendo, non cantando mai e pronunciando solo tredici parole”, Celentano entra di nuovo nel confessionale al cospetto di Nino Frassica e ironizza sui bassi ascolti del secondo appuntamento di Adrian. “Ho intenzione di rifarlo”, continua il Molleggiato, “ho deciso di sabotare ...

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3% - ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C’è Grillo 4.3% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha – dalle 21.51 alle 22.38 – raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al 10.6%. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato 1.031.000 spettatori pari al 4.3% ...

Adrian - Celentano rivela : 'Ho sabotato gli ascolti di Mediaset' poi canta due canzoni : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata di Adrian, la serie evento di Adriano Celentano. L'appuntamento era molto atteso poiché il pubblico era curioso di sapere cosa si sarebbe inventato questa volta il cantante pur di generare scalpore. Dopo giorni in cui molti programmi televisivi hanno ironizzato sui lunghi silenzi di Celentano, quest'ultimo ieri ha parlato ed ha svelato: "Ho sabotato gli ascolti Mediaset". Successivamente ...

Adrian - Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai di Nino Frassica : miracolo ad Adrian: Celentano non solo è apparso in pubblico al Teatro Camploy di Verona nello show che precede il cartoon, ma si è messo anche a cantare.Tutto inizia con la solita apertura affidata a Nino Frassica, stasera veramente in grande spolvero e che forse avrebbe meritato un one man show tutto suo.prosegui la letturaAdrian, Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai ...

Albano Carrisi trionfa negli ascolti : batte Raiuno e fa godere Mediaset. È lui l'antidoto ad Adrian : È Albano Carrisi l'antidoto al flop di Adrian ? Gli ascolti sembrano confermarlo: lo show di Canale 5 55 passi nel Sole che celebra in due puntate , la seconda questa sera, la carriera del cantante di ...

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

Adrian - crollano gli ascolti nella seconda puntata - nuove critiche sui social : crollano gli ascolti nella seconda puntata di Adrian trasmessa in prima serata su canale 5 ieri 22 gennaio e che, come per la puntata di esordio, ha visto risultati abbastanza differenti per le due fasi dello show. 'Aspettando Adrian' lo show trasmesso in diretta da Verona ha superato di poco i 3 milioni di telespettatori mentre il cartoon di animazione ha visto scendere l'attenzione del pubblico il quale, dopo la curiosità della puntata di ...