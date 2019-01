Adrian | ascolti a picco Celentano | Ho sabotato l' audience

Adrian gli ascolti precipitano : Adriano Celentano perde 3 milioni di spettatori : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma e della serie di Adriano Celentano "Adrian". Dando uno sguardo a quelli che sono stati gli ascolti, è possibile evidenziare che Celentano abbia perso 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata. Lo share di Canale 5, infatti, è rimasto fermo all'11%, risultato davvero deludente se paragonato a quello raggiunto dagli avversari. Celentano perde 3.000.000 di ...

Ascolti tv : La compagnia del Cigno affossa Adrian - ancora in calo Adriano Celentano : Netta vittoria della fiction di Rai1 La compagnia del Cigno negli Ascolti della prima serata del 28 gennaio con 5.460.000 telespettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, cala ancora Adrian, lo show di Adriano Celentano che totalizza l’11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nel cartoon (l’esordio di lunedì 21 aveva totalizzato rispettivamente il 21,92% e il 19,07% di share, mentre la seconda puntata di martedì scorso il 15% ...

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3% - ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C’è Grillo 4.3% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha – dalle 21.51 alle 22.38 – raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al 10.6%. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato 1.031.000 spettatori pari al 4.3% ...

