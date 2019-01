Adescata come babysitter | sequestrata e costretta a prostituirsi | arrestata coppia a

huffingtonpost

(Di martedì 29 gennaio 2019) Unaè statadalla polizia di Milano per aver costretto una 24 enne peruviana a, tenendola segregata in casa loro. I due, un uomo albanese di 32 anni ed una donna di 31 anni originaria dell'Ecuador, avrebbero ingannato la ragazza promettendole un lavoro daper i loro tre figli, per poi costringerla alla prostituzione. L'arresto arriva dopo sette mesi di indagini, scattate nel luglio 2018: la ragazza era riuscita ad andare di nascosto a denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Le ipotesi di reato, al momento, sono due: sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona.Secondo il racconto della ragazza, lale ha sequestrato i documenti poco dopo il suo arrivo in Italia (con un volo pagato da loro). Subito dopo, l'hannoa posare per delle foto in intimo che avrebbero poi usato su un sito di incontri, minacciandola ...