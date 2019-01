9-1-1 Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio | l' addio di Connie Britton o forse

Il finale di 9-1-1 su Rai2 il 29 gennaio tra nuovi inizi e trappole : Anticipazioni ultimi episodi : Il finale di 9-1-1 è già all'orizzonte e proprio martedì prossimo, nella prima serata di Rai2, si concluderà il primo ciclo di episodi del gioiellino di Ryan Murphy. I fan sanno bene che ci sarà una seconda stagione ma, almeno per il momento, il primo pensiero va agli ultimi due episodi dal titolo "In trappola" e "Nuovo inizio"in cui non mancheranno i nuovi casi ma, soprattutto, alcuni colpi di scena nei rapporti personali tra i ...

Gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 con Hondo impegnato tra minacce e morti : Anticipazioni 19 e 26 gennaio : Dopo oltre un mese di attesa gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 per chiudere in bellezza questa prima stagione. La prima serata si dividerà tra NCIS Los Angeles e la squadra di Hondo al grido di "mai fermarsi" almeno secondo quanto si può vedere e sentire nel promo italiano postato dalla pagina ufficiale della seconda rete Rai e che potete trovare in fondo all'articolo. Secondo le prime anticipazioni sembra che la tv pubblica ...

New Amsterdam torna su Canale 5 con il finale di metà stagione e il malore di Max : Anticipazioni ultimi episodi 23 dicembre : Come posso aiutare? La domanda tormentone di Max in New Amsterdam sta per lasciare il vuoto nel cuore del pubblico di Canale 5 che proprio questa sera, a ridosso delle feste, potrà guardare gli ultimi due episodi del 2018. Con una lunga cavalcata che ha permesso al pubblico italiano di recuperare la messa in onda americana, New Amsterdam si congeda con due episodi al cardiopalma e che lasceranno tutti con il fiato sospeso per via di un malore ...

Nella prima foto di Shadowhunters 3×11 Jace e Luke alla ricerca di Clary - Anticipazioni ultimi episodi : Entertainment Weekly ha divulgato la prima foto di Shadowhunters 3x11, che inaugura l'ultimo ciclo di episodi prima della conclusione della serie. La storia riprende dal finale di metà stagione, andato in onda questa estate, con la vita di Clary a un bivio dopo la battaglia col demone Lilith, un'esplosione e un rito di resurrezione. La prima foto di Shadowhunters 3x11 mostra Jace e Luke mentre cercano di trovare le risposte a quanto accaduto ...

Ultimi episodi di New Amsterdam su Canale 5 tra le cure sperimentali per Max e un doloroso ricordo : Anticipazioni 23 dicembre : Ultimi episodi di New Amsterdam, almeno per ora, su Canale 5 domenica prossima, il 23 dicembre. Il percorso dell'amato dottor Max si concluderà proprio alla vigilia delle feste proprio come è successo negli Usa qualche giorno fa. Il decimo episodio sarà il primo in onda nel gennaio 2019 per la serie che è andata in onda queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset portando a casa un 13% di share in media, come andranno a finire le cose e ...

Finale di SWAT per il 2018 su Rai2 : quando andranno in onda gli ultimi episodi? Anticipazioni 16 dicembre : Pausa natalizia per i fan di SWAT che questa sera avranno modo di vedere l'ultimo episodio del 2018 in attesa del grande Finale e dell'ultima cavalcata che andrà in onda ad inizi 2019 su Rai2. In particolare, salvo cambiamenti, gli ultimi 4 episodi della serie potrebbero andare in onda dal 13 gennaio nel prime time alla domenica sera sempre con un singolo appuntamento fino al 3 febbraio per lasciare poi spazio al Festival di Sanremo. Intanto, ...

L’Amica Geniale - Anticipazioni ultimi due episodi 18 dicembre : “I fidanzati” e “La promessa” : L’Amica Geniale torna in onda la prossima settimana, il 18 dicembre, con gli ultimi due episodi che sono andati in onda negli Usa già in questo fine settimana. Elena e Lila sono ormai cresciute e mentre la prima si appresta a passare la sua prima estate lontana dal quartiere, in vacanza ad Ischia, mentre la sua amica scende sempre più in basso e si prepara a fidanzarsi. La serie si avvia verso il finale con un doppio episodio dal titolo ...

Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con Sam in pericolo - Anticipazioni 8 e 15 dicembre : Gli episodi di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 stanno volgendo al termine. Questa sera, 8 dicembre, la serie non si prenderà una vacanza per la festa dell'Immacolata. La rete infatti manderà in onda il penultimo appuntamento della nona stagione in prima assoluta. Protagonista dell'episodio è ancora una volta Sam, che si ritroverà coinvolto in un conflitto armato. Inoltre, il team andrà contro i suoi doveri pur di recuperare il figlio della Mosley. Ma ...