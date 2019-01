5 euro | una grattatina e la sua vita cambia per sempre Gratta e vinci ‘da panico’ Ecco

Anna - presa a martellate e abbandonata vicino a una chiesa : “Forse uccisa per 3 euro” : Svolta vicina nell'omicidio di Anna Piccato, la donna uccisa a martellate e trovata cadavere nei pressi della chiesa di San Rocco a Barge. Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo scappare: "Forse è stata ammazzata per pochi spiccioli". Gli inquirenti hanno fermato una persona che vive in zona. Oggi i funerali: proclamato il lutto cittadino.Continua a leggere

Mi sento bene lancia una nuova Arisa - a Sanremo per vincere verso l’eurovision Song Contest (testo) : Mi sento bene è il brano che Arisa presenta al Festival di Sanremo 2019, in gara tra i 24 Campioni che dal 5 al 9 febbraio si esibiranno in diretta su Ra1 dal Teatro Ariston. La speranza è quella di vincere, ovviamente, per coronare uno dei sogni che Arisa coltiva: la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia. Vorrebbe presentarsi dinanzi all'intera Europa per mettersi alla prova, forse un po' per curiosità, e ...

Pensioni - decreto firmato. euro Ma spunta una "trappola" : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha firmato il decreto per le Pensioni e per il reddito di cittadinanza. Il decretone di fatto è quello voluto dal governo per dare il via libera al nuovo sistema ...

Casting per 'Non è l'Arena' - in onda su La7 - e per 'Una voce per l'europa' : Selezioni in corso per la ricerca di soggetti disponibili a raccontare 'storie particolari' nell'ambito del programma televisivo dal titolo Non è l'Arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per l'importante concorso musicale Una voce per l'Europa 2019, alla ricerca di nuovi talenti nell'ambito del mondo della canzone. Le prossime selezioni si terranno a Napoli. Non è l'Arena Nell'ambito del ...

Giorgia Meloni - una pace storica per le europee : con lei torna Francesco Storace : ... oltre che far valere il più possibile il proprio peso nella politica italiana. Il test è importante, al punto da convincere Giorgia Meloni sulla strategia dell'allargamento della propria base ...

Annalisa Bruchi a TvBlog : "Povera Patria non sarà un programma sovranista. L'europa? Essere critici è una cosa positiva" (Video) : Annalisa Bruchi è la conduttrice di Povera Patria, il nuovo programma di approfondimento economico e politico di Rai 2 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 25 gennaio 2019, dalle ore 23:45.In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, noi di TvBlog abbiamo intervistato la conduttrice a cui abbiamo subito chiesto quali sono le novità di questo programma e gli elementi di continuità con i programmi, da lei, ...

Una legge europea istituirà il congedo di paternità : Finora era regolato soltanto da leggi nazionali: cambieranno anche le norme per il congedo parentale

Hyundai e Kia - In europa allo studio una crossover sotto Stonic e Kona : Il gruppo Hyundai potrebbe introdurre un'altra Suv compatta nella gamma europea. Secondo le indiscrezioni raccolte da Autonews.com, la tendenza inarrestabile al rialzo per le vendite di sport utilty e crossover potrebbe giustificare gli investimenti per creare una sorella minore delle attuali Kia Stonic e Hyundai Kona. In una intervista i vertici europei della Kia hanno infatti dichiarato che il progetto è allo studio e che saranno prese in ...

eurolega - Milano batte lo Zalgiris Kaunas : 80-70 : Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'AX Milano. Pur senza brillare, al Forum finisce 80-70, ribaltando anche il meno cinque dell'andata. Milano non è in una serata brillante in attacco, ma ...

Basket - eurolega 2019 - Simone Pianigiani soddisfatto : “Sono fiero dei miei giocatori - stasera era una delle partite più importanti della stagione” : Al termine della vittoria conseguita dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 20° turno di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas per 80-70, in casa biancorossa ci sono volti più distesi, dal momento che la rincorsa ai quarti di finale, con questa sera, continua. A fine partita, Mike James si è espresso molto brevemente ai microfoni di Eurosport: “Penso che abbiamo giocato con grande intensità, giocato ottimi palloni in attacco, e ...

Basket - eurolega : l'Olimpia Milano batte lo Zalgiris Kaunas 80-70 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa ,...

Pattinaggio artistico - europei 2019 : Della Monica-Guarise - che sfortuna! La medaglia sfuma per 15 centesimi - vincono James-Cipres : Quindici dannati centesimi, un’inezia, un battito di ciglio: sono quelli che separano Nicole Della Monica e Matteo Guarise dal podio agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico. La nostra coppia inseguiva la medaglia, il terzo posto conquistato ieri nello short program sembrava essere un buon viatico per gli azzurri che avevano tutte le carte in regola per consacrarsi ma purtroppo la fortuna non ha sorriso agli allievi di Cristina Mauri sul ...

Pallanuoto femminile - preliminari eurolega 2019 : Dunaujvaros-Rapallo 9-8. Le liguri sprecano un’occasione - ora la strada si fa dura : Tanto rammarico per il Rapallo nella prima gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri vengono rimontate e battute dalle magiare del Dunaujvaros, che si impongono per 9-8 nella prima giornata del raggruppamento che si gioca a Kosice, in Slovacchia. Ora il percorso per il passaggio ai quarti di finale della manifestazione si fa davvero in salita. Partenza sprint delle magiare nella prima frazione, nella quale vanno ...

Trattato di Aquisgrana e crisi diplomatica : una nuova europa senza Italia? : Con il persistere della tensione diplomatica, gli effetti si ripercuotono sui principali dossier aperti tra aziende, mondo politico e finanza. Il primo settore che potrebbe risentirne é quello della ...