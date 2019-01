29 | 30 e 31 Gennaio 2019 | i “Giorni della Merla” | ecco cosa tramanda la tradizione

Peanuts 2019 Gennaio 29 :

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...

Dottoressa Giò – Quarta e ultima puntata di martedì 29 Gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : La Dottoressa Giò è tornata a distanza di venti anni. Barbara D’Urso è riuscita a riportare in onda la fiction che tanto successo aveva avuto il 1997 e il 1998 su Rete4 in cui interpretava la ginecologa Giorgia Basile. Le riprese sono state fatte nei mesi estivi, a tempo di record, per quattro nuove puntate […] L'articolo Dottoressa Giò – Quarta e ultima puntata di martedì 29 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

Sci alpino oggi (29 Gennaio) - Slalom Schladming 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Lo spettacolo unico ed imperdibile della Night Race. A Schladming va in scena uno degli Slalom più belli ed attesi dell’intera Coppa del Mondo. Una cornice di pubblico da brividi, atmosfera meravigliosa, per quello che può essere definito lo Slalom con la S maiuscola Di seguito il programma e gli orari dello Slalom di Schladming, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. LA STARTLIST DELLO Slalom DI Schladming 2019 1 FELLER ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 29 Gennaio 2019 - : ...57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Striscia la notizia La voce dell'inconsistenza 21:21 Riassunto 21:24 Dottoressa Giò 23:26 Hitler contro Picasso e gli altri Italia 1 19:00 Sport ...

Italia-Montenegro oggi (29 Gennaio) - Europa Cup pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Serve una vittoria nei tempi regolamentari per ribaltare l’andamento della classifica: l’Italia ospita a Palermo il Montenegro, oggi, nella quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto. Vincere per dimenticare la sconfitta ai rigori arrivata nel 2018 in trasferta. La squadra di Sandro Campagna va a caccia del colpaccio: andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come seguire in TV il match odierno. Europa Cup ...

Offerte Tim Gennaio 2019 : 50 GB - sms e minuti illimitati per tutti : Offerte Tim gennaio 2019: 50 GB, sms e minuti illimitati per tutti Tim Offerte mobile a gennaio 2019 Disponibili ormai da qualche giorno le nuove Offerte operator attack di Tim; si tratta di Tim Privilege 20 Giga e di Tim 15 Go New 50 Giga. Offerte Tim gennaio 2019: Tim Privilege 20 Gb e Tim 15 Go New 50 GB Tim lancia l’interessante piano tariffario Tim Privilege 20 Gb; questo prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da Gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 Gennaio 2019 : Cartabianca Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Milan vs Napoli Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell’”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in ...

La compagnia del cigno – Quinta puntata di lunedì 28 Gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Quinta delle sei puntate stasera in prima serata su Raiuno, con la nuova fiction “La compagnia del cigno“, una serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino […] L'articolo La compagnia del cigno – Quinta ...

Oroscopo Branko domani - martedì 29 Gennaio 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Meteo domani 29 Gennaio 2019 : ancora instabilita' al centro-sud - tregua al nord [video] : [flowplayer id="139312"] Una modesta perturbazione atlantica sta attraversando la nostra penisola in queste ultime 48 ore : dopo aver portato un po' di nevicate a bassa quota al nord-est ora sta...

Il sondaggio politico di lunedì 28 Gennaio 2019 : La fermezza di Salvini sui migranti ottiene il gradimento degli elettori: balzo in avanti della Lega che guadagna l'1,1% e vola al 32,2%, e stacca gli alleati di governo di quasi otto punti, scendono ...