WWE Royal Rumble 2019 27-01-19 Risultati e Report

(Di lunedì 28 gennaio 2019) WWE27 GennaioLa Road to Wrestlemania 35 comincia da qui…benvenuti a WWE! Allo Chase Field di Phoenix, chi riuscirà a strappare il biglietto verso il main event dello Showcase of Immortals?WWE Kick-OffSi parte con il Kick-Off dove troviamo JONATHAN COACHMAN insieme ai suoi ospiti: BETH PHOENIX, BOOKER T, JERRY “THE KING” LAWLER, SHAWN MICHEALS e DAVID OTUNGA! Nel frattempo, viene appreso tramite Twitter come Braun Strowman sostituirà l’infortunato John Cena nella rissa reale! Mentre Charly Caruso e JBL guardano alcune emozioni delle vecchie, assistiamo ai promo di MANDY ROSE e SONYA DEVILLE, all’intervista a DRAKE MAVERICK, che ha trovato in SCOTT DAWSON il nuovo partner per REZAR, il duo CARMELLA & R-TRUTH e il promo di SAMOA JOE!Siamo giunti al primo ...