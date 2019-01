WWE – Ritorna Halftime Heat | appuntamento con il grande wrestling durante l’intervallo

sportfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) WWEandrà in ondal’intervallo della finale del Superbowl fra Patriots e Rams: match da urlo con Aleister Black, Ricochet e Velveteen Dream che sfideranno Tommaso Ciampa, Johnny Gargano e Adam Cole WWEè tornato! Per la prima volta dopo 20 anni, e per la prima volta in live streaming sulle piattaforme WWE, ilshow delavrà luogodell’attesissima partita tra New England Patriots e Los Angeles Rams nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio.Come rivelatoil Kickoff della Royal Rumble, l’evento senza precedenti vedrà l’incredibile Six-Man Tag Team Match con Aleister Black, Ricochet e Velveteen Dream che sfideranno il team formato dal Campione NXT Tommaso Ciampa, il nuovo NXT North American Champion Johnny Gargano e Adam Cole.Il Six-Man Tag Team Match sarà disponibile in streaming sul WWE ...