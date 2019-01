Wanda Nara non delude mai | sexy scollatura a ‘Tiki Taka’ ed outfit in stile Peppa Pig…

sportfair

: In gran segreto la dirigenza dell’Inter ha incontrato Wanda Nara e ha impostato il discorso rinnovo. Nei futuri app… - MatteoBarzaghi : In gran segreto la dirigenza dell’Inter ha incontrato Wanda Nara e ha impostato il discorso rinnovo. Nei futuri app… - MatteoBarzaghi : News su incontro Inter-Wanda Nara per rinnovo contratto Icardi. A breve sul canale 200, #skysport24 e sul sito @SkySport #Icardi - FansCalcio : Wanda Nara: «Perisic via? Forse ci sono problemi personali» -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)presenzia alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi ironizza sull’scelto per lei: “sarò unaPig porno”ha presenziato alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka‘ dove ha sfoggiato unrosa e. La bellissima moglie di Mauro Icardi tra le sue storie Instagram, come ormai è abituata a fare, ha postato anche il backstage del trucco e parrucco per la trasmissione in cui ha commentato l’scelto per la puntata. “Monica ha lavorato due mesi per scegliere uninPig. – ha ironizzato la provocante Wags – In onore del compleanno di Francesca Icardi, visto che è il suo personaggio preferito. Io sarò però unaPig porno però, perchè lo aprirò di sopra”.>>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<