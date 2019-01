Wall Street scivola con warning Caterpillar e cautela per Fed

Wall Street attesa in ribasso in una settimana cruciale : Wall Street potrebbe riaprire all'insegna della cautela quest'oggi , stando alle indicazioni che arrivano dai Futures USA, che evidenziano perdite contenute entro il punto. Il mercato esprime prudenza ...

Margot Robbie e quella scena hot in The Wolf of Wall Street : "Che imbarazzo" : Il film diretto da Martin Scorsese e interpretato dall'iconicissimo Leonardo DiCaprio, ha consacrato definitivamente la carriera di Margot Robbie . A sei anni di distanza dal grande successo di The ...