Wall Street attesa in ribasso in una settimana cruciale

Borse deboli - si attende Wall Street : Sullo sfondo ci sono i segnali di rallentamento dell'economia cinese e la crisi venezuelana che induce gli investitori alla prudenza. In questo clima c'è volatilità sul mercato del petrolio greggio e ...

BORSE & MERCATI/ Da Wall Street il dietrofront sul rischio recessione : Molti giganti dell'S&P 500 hanno realizzato robusti rimbalzi con dati trimestrali incoraggianti. Un segnale foriero di una ripresa duratura dei MERCATI

Margot Robbie e quella scena hot in The Wolf of Wall Street : "Che imbarazzo" : Il film diretto da Martin Scorsese e interpretato dall'iconicissimo Leonardo DiCaprio, ha consacrato definitivamente la carriera di Margot Robbie . A sei anni di distanza dal grande successo di The ...

Borse in rialzo - debole Wall Street : Mercati europei positivi a fine seduta dopo le parole di Mario Draghi che ha confermato il rallentamento dell'economia. Fa eccezione Londra che ha perso lo 0,35%. Milano la migliore ha guadagnato lo 0,85%. Parigi +0,65%, Francoforte +0,53%. debole e contrastata invece Wall Street. A Piazza Affari brilla Stm ...

Borse positive nonostante il monito Bce su crescita - Wall Street piatta : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Eurozona: manifatturiero e servizi deludono a gennaio All'inizio del 2019, l'economia dell'Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole ...

La BCE frena i mercati - mista Wall Street : In Europa le principali borse annullano i guadagni dopo le parole di Mario Draghi sulla frenata della crescita dell'economia. La Bce, che ha lasciato fermo il costo del denaro, ha anche riconosciuto ...

Wall Street contrastata. Shutdown : oggi il voto al Senato : Dalla Casa Bianca è arrivata un'indicazione poco incoraggiante, secondo cui l'economia americana rischia di rimanere a zero se proseguirà il blocco delle attività governative. Per oggi intanto è ...

Il sommario del numero di gennaio di Wall Street Italia in edicola : Con l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti WSI ha parlato di problemi del Vecchio continente e di possibili soluzioni. Le delusioni dell'anno passato hanno contribuito ad allontanare i ...

Wall Street scambia attorno ai livelli precedenti : Wall Street riflessiva a metà seduta in attesa di novità sulle trattative commerciali tra USA e Cina . L'indice Dow Jones prosegue la seduta con un guadagno frazionale dello 0,32% , mentre l' S&P-500 ...

Borse positive - Tim risale. Le trimestrali spingono Wall Street : La Banca centrale ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, attualmente in territorio negativo, e di confermare il piano di stimolo all'economia per i prossimi tre anni. Secondo le ...

Wall Street chiude pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi : Le Borse europee hanno chiuso in rosso, (Milano la peggiore) sotto la preoccupazione del rallentamento globale, dopo la revisione delle stime dell'Fmi. In più il commissario Ue, Moscovici, ha preannunciato un taglio delle previsioni sul pil europeo e italiano da parte di Bruxelles. A Piazza Affari Tim ha perso il 6%. Deboli anche le banche. Euro/dollaro e spread poco mossi, giù il petrolio...

