Volkswagen Tiguan | tagliato il traguardo dei 5 milioni di esemplari prodotti

Volkswagen Tiguan : il segreto del suo successo [FOTO] : Cinque milioni di esemplari delle Tiguan e Tiguan Allspace sono usciti dalla linea di produzione in appena undici anni La Volkswagen ha un ottimo motivo per festeggiare: a metà gennaio, la cinque milionesima Tiguan è uscita dalla linea di produzione della fabbrica di Wolfsburg. Questo modello ha ottenuto un grande successo sin dal suo lancio nel 2007 e da allora ha contribuito in modo determinante alla crescita della Marca e della sua ...