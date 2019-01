' Vogliamo il contratto e lo vogliamo adesso' | sciopero nella sanità privata

Salvini : “Vogliamo essere primo movimento dell’UE - contratto con Kaczynski come con i 5 stelle” : Una Europa sovranista, Salvini pronto a firmare un nuovo contratto di governo in Europa con Kaczynski Rafforzare i rapporti con Varsavia, il primo passo per formare un fonte sovranista in previsione del 26 maggio. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia. L’obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che ...