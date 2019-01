Visco | crescita con politica accomodante Bce e interventi strutturali

Pil - Visco : previsione di crescita a +0 - 6% è mediana al ribasso : Bologna, 21 gen., askanews, - La stima crescita dello 0,6% per il Pil italiano nel 2019 è in realtà una 'mediana al ribasso'. Come tutte le previsioni puntuali, anche quella della Banca d'Italia, può ...