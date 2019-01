Vieni da me | Caterina Balivo blocca di colpo l’intervista | cosa è successo in studio

Caterina Balivo - paura in studio a Vieni da Me : svenimento e la conduttrice interrompe l'intervista : paura a Vieni da Me su Rai Uno . Una signora del pubblico si sente male in studio e Caterina Balivo interrompe l'ospite per accertarsi delle sue condizioni di salute. Momenti di paura per la ...

Vieni da Me - il blitz di Caterina Balivo : chi spedisce al Festival di Sanremo di Baglioni : Durante l’ultima puntata di Vieni da me Francesco Facchinetti, in collegamento con la conduttrice Caterina Balivo, ha rivelato che per la quarta volta sarà l’inviato del programma dal teatro Ariston. In occasione del Festival di Sanremo, giunto alla sua 69° edizione, l’ex dj e attuale manager, in co

Vieni da Me : Caterina Balivo fa una diretta speciale. Novità nel cast : Caterina Balivo pronta per la diretta della 100^ puntata di Vieni da Me Puntatona speciale quella di oggi, venerdì 25 gennaio, per Vieni da Me. Caterina Balivo celebrerà la puntata numero 100 del talk del primo pomeriggio di Rai1. Una grande soddisfazione per la padrona di casa e per tutta la sua squadra che, ormai, ha abituato il pubblico alle interviste di personaggi famosi e persone comuni, che raccontano la loro storia, svelando anche ...

Vieni da Me - puntata numero 100 per Caterina Balivo : la sorpresa clamorosa - chi piomba in studio : Puntatona speciale per Vieni da me di Caterina Balivo. Oggi - venerdì 25 gennaio - alle ore 14 su Rai 1 verrà celebrata la puntata numero 100 del programma del pomeriggio della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Per l'occasione, in studio insieme alla conduttrice del programma sarà parte del cast de

Vieni da me - Lory Del Santo sconvolge Caterina Balivo : "Io sono nata qui" - la foto da brividi : Lory Del Santo racconta a Vieni da me alcuni particolari della sua infanzia davvero drammatici. "La mia famiglia era così povera che mia madre partorì in una casa senza le finestre", dice a Caterina Balivo la showgirl. "Mi portarono subito nella stalla dove potevo essere scaldata dal calore emanato

Vieni da me - Roberta Bruzzone gela Caterina Balivo : "Se Vespa me lo chiede - seppellisco il cadavere" : Roberta Bruzzone ha raccontato una vicenda drammatica che riguarda la sua famiglia a Vieni da me su Raidue con Caterina Balivo. La criminologa ha ripercorso una terribile disavventura vissuta dai suoi genitori: "Uno squilibrato pericoloso ha molestato i miei genitori, addirittura chiamandoli. Dunque

Caterina Balivo : marito - figli e curiosità | Vieni da me : Caterina Balivo: marito, figli e curiosità | Vieni da me Chi è Caterina Balivo e curiosità Caterina Balivo intervistata da Tiberio Timperi a La vita in Diretta parla del suo programma “Vieni da me” e per la prima volta dei suoi figli, rivelando particolari che non sono passati inosservati. Caterina Balivo e la sua opinione sul suo ruolo di madre La Balivo nel corso dell’intervista ha espresso pareri riguardo il suo ruolo di madre e ha ...

Vieni da me Caterina Balivo scoppia a piangere : Caterina Balivo piange in diretta. È successo durante la puntata di ieri di Vieni da me, dove ha ricordato la tragedia dell’hotel Rigopiano, l’albergo travolto da una slavina in Abruzzo in cui morirono 29 persone. La Balivo ha ospitato infatti in studio due superstiti di quel dramma, Marco Foresta e Giampaolo Matrone: il primo perse i genitori in quell’incubo, il secondo sua moglie. Matrone ha letto una lettera scritta dalla figlia e dedicata a ...