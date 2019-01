Video Atalanta-Roma | 3-3 | | highlights e gol della partita | Serie A | 21giornata

Video Serie A - 21^ giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA-Roma GLI highlights DI BOLOGNA-Frosinone 0-4 BOLOGNA-Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

Video Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

Video/ Cagliari Atalanta - 0-2 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : Video Cagliari Atalanta , risultato finale 0-2, : con le reti di Duvan Zapata e Pasalic la Dea si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia.

Video Cagliari-Atalanta 0-2 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : La Dea sbanca la Sardegna Arena e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia 2019 dove affronterà in casa la Juventus in una rivincita della semifinale della scorsa edizione. Gli orobici hanno vinto in casa del Cagliari per 2-0 con le reti di Duvàn Zapata al 42’st e di Mario Pasalic al 48’st dopo aver sprecato tantissime opportunità per sbloccare il match anzitempo. Highlights Cagliari-Atalanta 0-2 IL GOL DELLO 0-1 DI DUVAN ...

Coppa d'Asia - Ali Adnan alla Messi su punizione : il terzino dell'Atalanta regala la vittoria all'Iraq al 91'. IL Video : Una partita piena di emozioni. Cinque gol e uno magnifico nel finale che porta una firma "italiana" sulla Coppa d'Asia. Ad Abu Dhabi è andata in scena la prima partita di Iraq e Vietnam valida per il ...

Highlights Atalanta-Juventus 2-2 : Video - gol e sintesi. Decisivo l’ingresso di Pjanic e Cristiano Ronaldo : Nella prima partita senza CR7 titolare la Juventus rischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l’Atalanta si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica. IL VIDEO DI Atalanta-Juventus 2-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...