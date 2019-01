Vibo Valentia Si dimettono i consiglieri | via il sindaco Elio Costa

Vibo Valentia - a 11 anni vive nel degrado : senza elettricità e nella sporcizia : Ci troviamo in provincia di Vibo Valentia , a Filogaso, dove una mamma di 32 anni viveva con la figlia appena 11enne in condizioni disastrose, presso un appartamento senza corrente elettrica né acqua ,...

Volley : La Consar Ravenna scivola a Vibo Valentia : La cronaca della partita Si comincia con le due squadre che spingono molto al servizio. Russo e Poglajen danno la prima accelerata portando la Consar al +3 , 4-7, , la Callipo ferma subito la fuga ...

Si assentano dal lavoro per andare a casa o fare la spesa : denunciati medici e infermieri a Vibo Valentia : Si allontanavano durante l'orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino, e, in qualche caso, anche durante le ore di straordinario. Venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi.L'indagine che ha portato alla denuncia per ...

Vibo Valentia. Una settimana densa di eventi al SBV : In questa settimana si svolgeranno a Vibo Valentia due eventi promossi dal Sistema Bibliotecario Vibonese. Si tratta di due iniziative

Sebastiano Caffo è il nuovo presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia : ... viene da sempre riconosciuto il merito di saper interpretare e valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, puntando su materie prime e produzioni di eccellenza che hanno creato economia e ...

Terremoto di magnitudo 3 - 6 a Vibo Valentia - massima allerta per lo Stromboli : Nella notte dell'Epifania, alle 3:54 del mattino, è stata avvertita nel basso Tirreno, tra la Calabria e le isole Eolie una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6. Per la scala Richter si tratta di un 'Terremoto molto leggero'. La scossa è stata molto profonda ma, nonostante ciò, ha avuto un ipocentro di 98.6 chilometri ed è stata avvertita, a Tropea e Ricadi, un grande boato. La popolazione, dopo un rimbombante fragore, ha visto il suolo muoversi ...

Qualita' della vita - 2018 : Milano trionfa - segue Bolzano. Ultime Vibo Valentia e Foggia : La ventinovesima edizione dell'indagine sulla "qualità della vita" in Italia, condotta dal "Sole 24 ore", vede trionfare per la prima volta Milano, considerata la più vivibile provincia italiana....