Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA POI TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN NTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma-FIUMICINO, QUI CODE DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 MENTRE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE SULLA VIA APPIA NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E A 24 CI SPOSTIAMO IN INTERNA, ALTRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CI SONO INFATTI CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA STESSA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA SALARIA E NOMENTANA; IL TRAFFICO È TORNATO QUINDI A SCORRERE SU TUTTE E TRE LE CORSIE DI MARCIA. DISAGI, INVECE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA IL RACCORDO E TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO STATI COINVOLTI CINQUE VEICOLI, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI CINQUE VEICOLI, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA. AL MOMENTO SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. RESTANDO IN INTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE DALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA, PROPRIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA, ...