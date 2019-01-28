Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E A 24 CI SPOSTIAMO IN INTERNA, ALTRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CI SONO INFATTI CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA STESSA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA SALARIA E NOMENTANA; IL TRAFFICO È TORNATO QUINDI A SCORRERE SU TUTTE E TRE LE CORSIE DI MARCIA. DISAGI, INVECE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA IL RACCORDO E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO STATI COINVOLTI CINQUE VEICOLI, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI CINQUE VEICOLI, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA. AL MOMENTO SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. RESTANDO IN INTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA, PROPRIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 1920 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRENOVA ED IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE 313 DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VALLELATA NORD E LOC. BELLAVISTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO ATTIVATO IL SERVIZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A24 Roma TERAMO DOVE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO ATTIVATO IL SERVIZIO DEI MEZZI SPARGISALE PER LE NEVICATE IN CORSO, PER IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16 | 30
Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16:30 (Di lunedì 28 gennaio 2019) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 MENTRE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI Roma POI CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA A SEGUIRE TRA TORRE GAIA E TORRE MAURA IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO VENTI FORTI PROVENIENTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RINFORZI DI BURRASCA FORTE SUI ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 28-01-2019 ore 15:30: VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 15:30', su #spreaker… -
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