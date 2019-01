Vertenza No alla chiusura della Treofan di Battipaglia

Vertenza Cerella - dalla Regione ok ad aumento capitale Tua : L'Aquila - Vertenza Cerella verso una schiarita. La Giunta regionale, nella seduta di sabato, ha approvato una delibera che mette Tua, che detiene il 51 per cento della società, nelle condizioni di procedere all'aumento di capitale in dei prossimi consigli di amministrazione. Lo ha comunicato il presidente vicario della Giunta regionale, Giovanni Lolli, affiancato dal consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola, al ...