Verona | ricercato catturato dalla polizia di Stato

(Di martedì 29 gennaio 2019) Arreundagli agenti di turno nel controllo delle strade del territorio e che sono così riusciti ad assicurare alla giustizia un altro delinquente. È infatti finito nella casa circondariale diMontorio la scorsa notte Berki Norbert Ferenc, un uomo di venticinque anni originario della Romania sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Ferenc è un pregiudicato che ha commesso, in passato, reati contro il patrimonio e che ètrovato in possesso di oggetti atti ad offendere.Il ritrovamento Ferenc èritrovato nel pomeriggio di ieri, domenica 27 gennaio, dagli agenti didella Questura scaligera, alle 16.20 circa nella zona in via Prato Santo, nelle vicinanze del lungadige San Giorgio. Stavano svolgendo un servizio di controllo ordinario quando i poliziotti hanno notato notato un uomo dall'atteggiamento sospetto. Non convinti da l modo di ...