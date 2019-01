Venezuela | ultime notizie | una crisi sempre più internazionale

termometropolitico

(Di lunedì 28 gennaio 2019): unapiùA pochi giorni dall’auto-proclamazione di Juan Guaidò a presidente del paese continua lo scontro politico in. Il contesto è quello di continue tensioni di piazza. Ma anche di un allargamento su scala globale dellapolitica in corso. Un contesto in cui a contare sonopiù anche le volontà della comunità. Il contestato Presidente del paese Maduro ha infatti dispiegato nel paese numeroso materiale bellico ricevuto dalla Russia. In una mossa che oltre a cautelarsi dal punto di vista militare, mette in chiaro come il paese non si trovi isolato a livello diplomatico.: le mosse di Maduro Maduro ha affermato di essere vittima di una “guerra economica” mossa da Washington nei suoi confronti. L’erede di Chavez ha inoltre ribadito la sua ...