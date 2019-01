Venezuela : Papa - temo spargimento sangue : ANSA, - AEREO PapaLE, 28 GEN - "Soffro" per quanto sta accadendo in Venezuela, "temo lo spargimento di sangue", "il problema della violenza mi terrorizza". Lo ha detto Papa Francesco sottolineando di ...

Il Papa 'Evitare la violenza in Venezuela'. E sul lavoro 'Ipocriti i cattolici che lo sfruttano' : Non è affaticato, Francesco, dopo i cinque giorni di incontri a Panamá insieme a 700 mila giovani provenienti da tutto il mondo. E, anzi, scherza quando, parlando della contro testimonianza che ...

Venezuela - il Papa : “Temo uno spargimento di sangue” : Prima delle domande dei giornalisti per la tradizionale conferenza stampa sul volo Papale, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti (che esordisce in questo ruolo su un volo del Papa), mostra un foglio con un testo scritto a mano: «Non sarà un documento che entra nel magistero del Papa però è un documento a cui Lei, Santi...

Venezuela - il Papa : cercare una soluzione rispettando i diritti umani : In questi giorni panamensi dice di avere pensato molto alla crisi di Caracas. Invoca una soluzione che rispetti i diritti umani. I Venezuelani presenti alla Gmg attendevano le parole del Papa sui drammi del Paese sudamericano, e alla fine sono arrivate, all’Angelus. ...

Papa Francesco - l'accusa di Socci sul caos in Venezuela : perché sta con il regime comunista : ... proprio in questi giorni, in Venezuela è esplosa la crisi istituzionale, perché il presidente dell' assemblea nazionale Guaidò, con l' appoggio del mondo libero, si è fatto avanti per liberare il ...

Il Papa : soluzione pacifica in Venezuela : 18.02 Appello del Papa per il Venezuela, Paese per cui auspica una soluzione giusta e pacifica. In questi giorni a Panama "ho pensato molto al popolo Venezuelano, mi sento vicino a loro e prego si possa cercare una soluzione per superare la crisi rispettando i diritti umani e cercando il benessere di tutti i cittadini",ha detto Francesco. Ha poi condannato l' attacco alla Cattedrale di Jolo,Filippine:"Dio converta i cuori dei ...

Panama - il portavoce del Vaticano : "Il Papa segue le notizie dal Venezuela e prega per le vittime" : ... lo ha detto il Papa parlando alle autorità panamensi e sottolineando la necessità, soprattutto da parte di "quanti ci diciamo cristiani" di avere "l'audacia di costruire una politica autenticamente ...

La crisi Venezuelana irrompe nel viaggio del Papa a Panama : Città del Vaticano, 24 gen., askanews, - La scena non potrebbe essere più suggestiva: mentre il corteo delle auto del Papa percorreva la strada che dall'aeroporto alla capitale, poco dopo essere ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica un dialogo istituzionale - ma non è una frase fatta : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...