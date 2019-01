Venezuela | l' Italia sta con l' Ue | ma non dà ultimatum a Maduro

Venezuela : +Europa - Italia non chiara : Così il neo segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha commentato la posizione del governo Italiano nella crisi politica in atto in Venezuela, nel corso della conferenza stampa in cui ha ...

Venezuela - ULTIMATUM UE A MADURO/ 'Elezioni o Guaidó' : Italia si smarca. Conte - 'no interventi impositivi' : VENEZUELA, caos MADURO/ L'Ue riconosce Guaidò, il ministro Matteo Salvini "D'accordo", ma la Russia non ci sta e punta il dito contro gli Usa

Venezuela - Di Battista : ultimatum Ue stronzata - Italia non firmi : Roma, 26 gen., askanews, - 'Firmare l'ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E' lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi. Identico. Qua non si ...

Corrida Venezuelana. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Venezuela - Salvini : Bene ultimatum a Maduro - spero Italia si associ

Hamas e Hezbollah sostengono Maduro. L'Italia rompa il silenzio sul Venezuela : Secondo loro, l'atteggiamento statunitense 'rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità del mondo'. Lo stesso tono è utilizzato nelle dichiarazioni di Hezbollah. In un comunicato ...

Venezuela - governo diviso : i cinquestelle frenano Conte e l'Italia non prende posizione : governo diviso sul Venezuela. È in corso un confronto tra le due anime dell'esecutivo sulla linea da prendere sulla crisi del Paese sudamericano. Una spaccatura che si è già palesata al Senato e si è ...

Venezuela - l'appello di Guaidó : «L'Italia e l'Unione europea ci aiutino» : Juan Guaidó, il capo dell'Assemblea Nazionale Venezuelana che il 23 gennaio si è autoproclamato presidente in opposizione al governo di Maduro ha chiesto l'appoggio dell'Italia e dell'Unione europea: '...

Sul Venezuela l'Italia prenda posizione - contro Maduro. Parla Quartapelle : Nel momento che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea noi noi Europa rimarremo scoperti sul tema della politica estera dei rapporti con l'Africa di un partner fondamentale, che era appunto la ...

Venezuela - 160mila italiani registrati ma restano solo nove grandi imprese : La stretta da Chávez a Maduro Negli anni Novanta l'economia del Venezuela vive una fase di crisi. Sale al potere Hugo Chàvez, con lo slogan: «Essere ricco è una cosa cattiva». Il populismo sale al ...

Gli ultimi sviluppi sul Venezuela e le crepe nel mondo del lavoro in Italia : Che succede oggi in Venezuela, quali sono gli sviluppi (durante la serata Italiana sono attese certamente molte novità, seguitele anche a cena, il Foglio dà molta copertura), mentre è lo stesso presidente Guaido a essere ben presente su Twitter. Che vuol dire per la politica degli Stati Uniti qu

Venezuela - scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela. Il Pd, Fratelli d'Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...

Venezuela - Salvini ad Affaritaliani "Maduro? Prima se ne va meglio è" : IL MINISTRO DELL'INTERNO ROMPE IL SILENZIO DEL GOVERNO SUL CAOS A CARACAS/ "Sto con il popolo Venezuelano e sto contro tutte le dittature". Con queste parole il ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, interviene sul caos in Venezuela dopo che il leader dell'opposizione del Paese sudamericano... Segui su Affaritaliani.it

“Sul Venezuela l'Italia non può nascondersi dietro la diplomazia astrusa” : [Pubblichiamo il resoconto dell'intervento svolto dal senatore Pier Ferdinando Casini durante la seduta dell'Aula del Senato del 24 gennaio 2019] Signor Presidente, anzitutto vorrei iniziare questo breve intervento esprimendo un pensiero affettuoso e sincero, spero rappresentativo di tutto il