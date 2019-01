Venezuela | ha ragione Di Battista | l’ultimatum Ue è davvero ‘una stronzata’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’ultimatum Ue aldi indire nuove elezioni in otto giorni, pena il riconoscimento di Guaidò come legittimo presidente del Paese, è strumentale e inapplicabile e assomiglia molto all’ultimatum dato a Saddam Hussein sulle armi chimiche, prima dell’invasione dell’Iraq.Alessandro Dil’ha giustamente definita “una stronzata megagalattica” poiché sappiamo tutti che la proposta non verrà accettata dal governono. Condivisibile, invece, è la riflessione e l’indicazione data dal sottosegretario Manlio Di Stefano circa lo stimolo all’Ue: “Se l’Unione europea vuole dare un senso alla sua esistenza, l’unica cosa che può fare per la crisina è organizzare un incontro tra l’Alto Rappresentante Federica Mogherini e il Ministro degli Esteri delJorge Arreaza per rendere fattivo il supporto della Ue al dialogo lanciato da ...