Veneto | nel 2014 - 2015 diagnosticati 31 393 nuovi casi di tumori maligni all' anno

Agricoltura : in Veneto sfiorati nel 2018 i 6 - 5 mld di euro (2) : (AdnKronos) - Al terzo trimestre 2018, le imprese venete attive si attestano a 63.422 unità (-0,7%), un dato in linea con l’andamento del settore nazionale, che registra anch’esso una lieve diminuzione (-0,4%). La flessione ha riguardato esclusivamente le ditte individuali (51.834 unità), in calo de

Agricoltura : in Veneto sfiorati nel 2018 i 6 - 5 mld di euro : Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - “L’Agricoltura sottostà all’andamento meteo delle stagioni, che non sempre è favorevole, ma negli ultimi anni si ritrova a fare i conti anche con i cambiamenti climatici. Ciononostante, il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2018 sfiora i 6,4

Veneto - le regole di bon-ton nelle scuole dell’assessore Donazzan : “Dare del ‘lei’ all’insegnante - vietati i cellulari” : Prima regola: dare sempre del “lei” all’insegnante, basta con le interiezioni amicali, che forse rendono più informale la relazione tra professore e studente, ma modificano anche l’istituzionale differenziazione dei ruoli. Seconda regola: vestirsi con decoro, basta con jeans stracciati e pantaloni corti. Terza regola: quando l’insegnante entra in classe ci si deve alzare in piedi. Quarta regola: quando ci si rivolge ai bidelli, ...

Siccità : Consorzi Bonifica Veneto - riserve di acqua a dura prova nella stagione stiva : Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Verrebbe da dire “Una rondine non fa primavera”. Infatti, la nevicata modesta di oggi, una spruzzatina di neve, non rappresenta certo ciò che ci attendiamo dall’inverno, specie se consideriamo che da tempo non ci sono precipitazioni significative”. Con queste parole il

Terna sigla accordo con Regione Veneto per investimenti nella rete : Terna ha siglato un accordo con la Regione Veneto per un piano di interventi volto a favorire la sicurezza , l' efficienza e la sostenibilità della rete elettrica del Veneto Il Governatore della ...

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (4) : (AdnKronos) - “Nel complesso, il comparto dei nuovi mutui immobiliari con finalità d’acquisto ha mostrato segnali di recupero mentre le richieste di surroga hanno fatto registrare un rallentamento, soprattutto nella prima parte dell’anno. Più vivace l’andamento dei prestiti, in particolare grazie al

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (3) : (AdnKronos) - Anche per le richieste di prestiti personali nel 2018 in Veneto si rileva un aumento significativo, con un +9,4% rispetto all’anno precedente. In Regione spiccano Treviso, con la crescita più robusta, pari a +18,0%, e Vicenza, con +11,2%. Anche la provincia di Rovigo si caratterizza pe

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (2) : (AdnKronos) - L’andamento delle richieste di prestiti finalizzati. Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), il Veneto si è distinto pe

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie : Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - In Veneto nel 2018 aumenta il numero di richieste di credito delle famiglie, ed in particolare le richieste di nuovi mutui e surroghe hanno fatto registrare un aumento del +3,2% rispetto all’anno 2017, in controtendenza rispetto alla flessione registrata a livello nazi

Falsi bidelli in Veneto - nel mirino i diplomi di sei scuole campane : VENEZIA - Attenti a questi istituti paritari. A mettere in allerta i presidi è l'Ufficio scolastico regionale del Veneto che attraverso una circolare inviata a tutte le scuole ha segnalato sei ...

Lavoro - in Veneto aumentano i posti fissi. “Nel quarto trimestre più conversioni - decreto Dignità può aver incentivato” : Nel 2018 in Veneto sono aumentati i posti di Lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre sono calati quelli a termine. È l’inversione di tendenza registrata da Veneto Lavoro che ha anticipato alcuni risultati del suo rapporto trimestrale “La Bussola“. Nell’ultimo anno ci sono stati 25mila contratti in più in Regione, grazie appunto a un aumento di quelli stabili (+30.700 considerando anche gli apprendistato), a fronte ...

Maltempo Veneto - Zaia : 3 milioni di euro nel conto corrente della Regione : “Siamo arrivati a 3 milioni di euro. E i bonifici continuano ad affluire sul conto corrente della Regione aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di Maltempo di fine ottobre“: lo ha reso noto il governatore del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook. “Il grande cuore dei veneti si sta manifestando ogni giorno di piu’ con una generosita’ ...

Lavoro : nel 2018 in Veneto 25 mila occupati in più (2) : (AdnKronos) - Tra gli altri fattori determinanti per la crescita dei rapporti a tempo indeterminato ci sono gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2018 per l’assunzione di giovani under 35, che in Veneto hanno interessato almeno 10 mila rapporti di Lavoro, e l’alto volume di contratti di lav

Veneto : nel 2018 Pil a + 1 - 2 p.c. - superiore alla media nazionale : Venezia, 17 gen. (AdnKronos) - Il PIL Veneto si stima che nel 2018 cresca dell’1,2%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale. La domanda interna continua a muoversi: i consumi delle famiglie salgono dello 0,9% e per gli investimenti si stima un rialzo del 4,1%. Il risultato del 2018 è at