Va in ospedale per un mal di pancia | medico prescrive l' antibiotico | ma aveva un tumore

Sci alpino - Italia in ansia : Federica Brignone portata all’ospedale - frattura di tibia e perone per Federica Sosio : Nonostante il nuovo podio di Sofia Goggia, c’è grande apprensione in casa Italia dopo la discesa femminile di Garmisch. Preoccupano molto le condizioni di Federica Brignone e Federica Sosio. E’ quasi certamente molto grave l’infortunio della sfortunata Sosio, in lacrime subito dopo la caduta sulla Kandahar e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Garmisch. Secondo le prime indiscrezioni, l’azzurra avrebbe ...

Napoli - piove in sala operatoria : infiltrazioni all'ospedale San Paolo : Teli operatori sul pavimento per tamponare le perdite d'acqua. Accade all'ospedale San Paolo, dove l'improvvisa presenza di abbondanti infiltrazioni ha costretto i sanitari a rimedi 'fai da te' nella ...

Capri - riaperta dopo anni di stop la sala operatoria dell'ospedale : dopo anni di chiusura oggi riaperta la sala operatoria dell'ospedale Capilupi di Capri. Ad essere sottoposti a interventi di piccola chirurgia, day surgery, sono stati cinque residenti sull'isola che ...

Feci di colombi sul sistema di ventilazione dell’ospedale : morto un bambino per infezione : Un bambino è morto all'ospedale Queen Elizabeth di Glasgow, in Scozia: è risultato positivo al Cryptococcus neoformans, un fungo patogeno che si ritrova facilmente nel terreno arricchito da Feci di piccione. Una commissione sanitaria sta indagando sulla vicenda: "Si tratta di un fatto inusuale. Raramente questo organismo causa malattie negli esseri umani sani".Continua a leggere

Il robot entra in corsia - al via la sperimentazione in ospedale : Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e il laboratorio di ricerca di Konica Minolta è stato avviato un progetto di robotica alla Casa Sollievo della Sofferenza. Per aiutare medici, infermieri e pazienti

Mostre. Pannelli e filmati per raccontare il cardiochirurgo Rastelli all'ospedale di Ravenna : ... Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Ravenna e Archidiocesi di Ravenna Cervia presenta la mostra " La prima carità al malato è la scienza ", dedicata a Giancarlo Rastelli , un ...

Roma - ex ospedale San Giacomo in vendita per 61 milioni : “Dalla Regione regalo - ma rischi dalle norme del governo” : La vendita del complesso dell’ex ospedale San Giacomo, prestigioso immobile di oltre 30mila metri quadri nel centro a Roma, sembra ormai cosa fatta. Con l’ultimo provvedimento adottato in Regione Lazio, dal direttore dell’area per la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del dipartimento bilancio, è stato approvato il conferimento al fondo immobiliare “i3- Regione Lazio”. E’ il penultimo passaggio per la vendita definitiva al ...

Bper dona nuovo ecocardiografo a ospedale 'Infermi' Rimini : Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala riunioni del reparto di Cardiologia dell' ospedale 'Infermi' di Rimini , la cerimonia di inaugurazione di un nuovo ecocardiografo donato da Bper Banca. Si ...

Lo scandalo delle barelle all’ospedale Cardarelli a Napoli : «Botte tra pazienti per aggiudicarsi un lettino» : di Antonio Crispino I pazienti ricoverati nelle barelle e addirittura sulle sedie nei corridoi dell’ospedale campano

Meningite - morto bimbo di 2 anni a Bologna/ Dimesso da ospedale perché sembrava influenza : venerdì il decesso : Meningite, morto bimbo di 2 anni a Bologna: Dimesso dall'ospedale perché sembrava influenza, il piccolo è deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorso

Paura per Verratti - in ospedale per un infortunio alla caviglia : C'è poco da ridere per il Psg che ieri ha sepolto il Guingamp sotto una pioggia di gol. Il 9-0 finale è stato un risultato agrodolce per il club parigino che rischia di dover fare a meno a lungo del ...

Napoli - dimessa dall’ospedale per un mal di pancia - muore di infarto : Aveva solamente 36 anni Anna Siena e si doveva sposare tra sei mesi, dopo un fidanzamento lungo dieci anni. Una tragedia assurda e inaspettata impedirà alla donna napoletana di coronare il sogno della sua vita. Anna è deceduta nell"ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove si era presentata alcuni giorni prima con dolori addominali, al petto e alla schiena.Dopo la visita al pronto soccorso, la donna è stata dimessa con una terapia a base di ...