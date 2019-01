Usa, Hillary forse in campo nel 2020

: @MicheLoi1 Parte dagli usa con Obama e Hillary. Credo su indicazione precisa del capo, certo soros - kanalibeach : @MicheLoi1 Parte dagli usa con Obama e Hillary. Credo su indicazione precisa del capo, certo soros - Maurosennal : USA-CLINTON. La Signora Hillary CLINTON sembra intenzionata a ricandidarsi per la corsa per l'elezione del nuovo Pr… - laetranger : @Giannid14 @mgmaglie @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Se domani un Pres USA (Hillary Clinton, per fare solo un es.… -

Clinton non esclude di scendere di nuovo inper le presidenziali. Secondo alcune fonti vicine all'ex first lady e segretario di Stato, citate dalla Cnn e riprese da molti media Usa, Clinton ancora nell'ultima settimana avrebbe confidato in privato di "non aver chiuso le porte per una sua corsa nel".(Di lunedì 28 gennaio 2019)