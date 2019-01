Uomini e Donne - Tina Cipollari demolita dall'ex avvelenato : 'Quanto prende al mese per fare la cafona' : L'ex tronista Rossella Intellicato è tornata ad attaccare Tina Cipollari, dopo che tra le due a Uomini e Donne non c'è mai stato un gran bel rapporto. Anzi, la Cipollari e la Intellicato arrivarono ai ...

Uomini e donne - Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono lasciati : «Mancavano passione e sentimento» : Scoppia un'altra coppia nata sotto i riflettori di ' Uomini e donne ' di Maria De Filippi. Stavolta a dirsi addio con la complicità dei social, come avviene ormai sempre più spesso, sono Nicole ...

Uomini e Donne di sera - data d’inizio : ecco quando va in onda la scelta di Teresa : Uomini e Donne: la scelta di Teresa in prima serata su Canale 5: la data d’inizio Uomini e Donne: la scelta, questo è il nome del serale della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi è stata svelata la data d’inizio. Sappiamo ormai da un po’ di tempo che in questa stagione del people show le […] L'articolo Uomini e Donne di sera, data d’inizio: ecco quando va in onda la scelta di Teresa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip - Noel torna : ecco qual è la sua verità : Uomini e Donne gossip: Noel torna in trasmissione e rivela la sua verità sulla storia con Armando Noel torna a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 28 gennaio. La dama sente il bisogno di dire a tutti la sua verità, dopo quanto rivelato da Armando. Ricordiamo che il […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Noel torna: ecco qual è la sua verità proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - trono over : torna Ida e Noel racconta la verità su Armando : L'ex fidanzata di Riccardo pronta a ritrovare l'amore. Noel racconta alcuni scottanti retroscena sul cavaliere campano.

Uomini e donne - tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato è finita : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e donne si è detta addio e ne dà l’annuncio ai follower su Instagram. Da qualche giorno i fan più attenti avevano notato una certa lontananza tra i due che non postavano più scatti insieme, e ora arriva la conferma. La spiegazione di Fabio Colloricchio A parlare per primo è l’ex tronista: “Ci tenevo a fare questa storia perché sicuramente voi avete ...

Ida Platano torna a Uomini e Donne / Video - 'Voglio darmi un'altra possibilità' ma è scontro con Riccardo : Ida Platano torna a Uomini e Donne per trovare l'amore. 'Voglio darmi un'altra possibilità anche se non sarà facile' ma è scontro con Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi teme di fare la scelta sbagliata : Si avvicina la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Durante l’ultima registrazione del trono classico, infatti, il milanese ha svelato di essere pronto a scegliere, come aveva fatto pochi giorni prima Teresa Langella. Il 23enne, durante la puntata serale in onda su Canale 5 a febbraio, dovrà decidere se uscire dal programma con Claudia Dionigi o con Giulia Cavaglià. Intanto alcuni movimenti social delle due corteggiatrici sembra svelare ...

Uomini e Donne - Ida è ritornata in studio (e discute subito con Riccardo) : Ida, ex Dama del Trono Over ed ex partecipante dell'ultima edizione andata in onda di Temptation Island, è tornata a Uomini e Donne, dopo la fine della sua tormentatissima storia d'amore con Riccardo, anche lui presente nel parterre dei Cavalieri già da parecchie puntate.Il ritorno di Ida è stato accolto con un applauso da Gianni Sperti, l'opinionista che ha sempre appoggiato la donna nelle sue discussioni con Riccardo.prosegui la ...

Uomini e Donne news : Rocco accusa Gemma - lei volta pagina con un altro : Uomini e Donne news: Gemma Galgani viene accusata da Rocco e poi presenta Marcello La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda il 28 gennaio, Gemma presenta la sua nuova conoscenza. La Galgani sembra aver scelto di voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta frequentazione con Rocco. Proprio con quest’ultimo ha un’accesa […] L'articolo Uomini e Donne news: Rocco accusa Gemma, lei volta pagina con un altro ...

Uomini e Donne - Gemma chiede chiarimenti a Rocco sui giochini erotici (!) : "Sono rimasta turbata - non mi interessano quei giochi..." : Durante la puntata di oggi, lunedì 28 gennaio 2019, del Trono Over di Uomini e Donne, la protagonista, come ogni lunedì, è stata ovviamente Gemma che, oltre a discutere nuovamente con Rocco sulla questione dei "giochini erotici", ha anche parlato di Marcello, l'uomo che ha cominciato a frequentare da poco.Gemma, accolta in studio anche da alcuni fischi a causa dell'arringa di Tina Cipollari che è andata su tutte le furie dopo aver ascoltato ...

Uomini e Donne - Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati (video) : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, poche ore fa, hanno annunciato la fine definitiva della loro relazione. I due, con dei video su Instagram Stories, hanno messo la parole fine alla storia nata 4 anni fa all'interno degli studi di Uomini e Donne.prosegui la letturaUomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 gennaio 2019 14:54.

Uomini e Donne oggi - Teresa e Salvatore : dopo la crisi un nuovo traguardo : Uomini e Donne oggi: Teresa e Salvatore festeggiano l’anniversario dopo la crisi Finalmente terminato il duro momento di crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi, infatti sono tornati insieme e si godono a pieno la ripresa del loro rapporto. Come abbiamo avuto modo di vedere […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Teresa e Salvatore: dopo la crisi un nuovo traguardo proviene da Gossip e ...