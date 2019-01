Uomini e Donne di sera | data d’inizio | ecco quando va in onda la scelta di Teresa

Uomini e Donne gossip - Noel torna : ecco qual è la sua verità : Uomini e Donne gossip: Noel torna in trasmissione e rivela la sua verità sulla storia con Armando Noel torna a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 28 gennaio. La dama sente il bisogno di dire a tutti la sua verità, dopo quanto rivelato da Armando. Ricordiamo che il […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Noel torna: ecco qual è la sua verità proviene da gossip e Tv.

Uomini e donne - tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato è finita : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e donne si è detta addio e ne dà l’annuncio ai follower su Instagram. Da qualche giorno i fan più attenti avevano notato una certa lontananza tra i due che non postavano più scatti insieme, e ora arriva la conferma. La spiegazione di Fabio Colloricchio A parlare per primo è l’ex tronista: “Ci tenevo a fare questa storia perché sicuramente voi avete ...

Ida Platano torna a Uomini e Donne / Video - 'Voglio darmi un'altra possibilità' ma è scontro con Riccardo : Ida Platano torna a Uomini e Donne per trovare l'amore. 'Voglio darmi un'altra possibilità anche se non sarà facile' ma è scontro con Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi teme di fare la scelta sbagliata : Si avvicina la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Durante l’ultima registrazione del trono classico, infatti, il milanese ha svelato di essere pronto a scegliere, come aveva fatto pochi giorni prima Teresa Langella. Il 23enne, durante la puntata serale in onda su Canale 5 a febbraio, dovrà decidere se uscire dal programma con Claudia Dionigi o con Giulia Cavaglià. Intanto alcuni movimenti social delle due corteggiatrici sembra svelare ...

Uomini e Donne - Ida è ritornata in studio (e discute subito con Riccardo) : Ida, ex Dama del Trono Over ed ex partecipante dell'ultima edizione andata in onda di Temptation Island, è tornata a Uomini e Donne, dopo la fine della sua tormentatissima storia d'amore con Riccardo, anche lui presente nel parterre dei Cavalieri già da parecchie puntate.Il ritorno di Ida è stato accolto con un applauso da Gianni Sperti, l'opinionista che ha sempre appoggiato la donna nelle sue discussioni con Riccardo.prosegui la ...

Uomini e Donne news : Rocco accusa Gemma - lei volta pagina con un altro : Uomini e Donne news: Gemma Galgani viene accusata da Rocco e poi presenta Marcello La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda il 28 gennaio, Gemma presenta la sua nuova conoscenza. La Galgani sembra aver scelto di voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta frequentazione con Rocco. Proprio con quest’ultimo ha un’accesa […] L'articolo Uomini e Donne news: Rocco accusa Gemma, lei volta pagina con un altro ...

Uomini e Donne - Gemma chiede chiarimenti a Rocco sui giochini erotici (!) : "Sono rimasta turbata - non mi interessano quei giochi..." : Durante la puntata di oggi, lunedì 28 gennaio 2019, del Trono Over di Uomini e Donne, la protagonista, come ogni lunedì, è stata ovviamente Gemma che, oltre a discutere nuovamente con Rocco sulla questione dei "giochini erotici", ha anche parlato di Marcello, l'uomo che ha cominciato a frequentare da poco.Gemma, accolta in studio anche da alcuni fischi a causa dell'arringa di Tina Cipollari che è andata su tutte le furie dopo aver ascoltato ...

Uomini e Donne - Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati (video) : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, poche ore fa, hanno annunciato la fine definitiva della loro relazione. I due, con dei video su Instagram Stories, hanno messo la parole fine alla storia nata 4 anni fa all'interno degli studi di Uomini e Donne.prosegui la letturaUomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 gennaio 2019 14:54.

Uomini e Donne oggi - Teresa e Salvatore : dopo la crisi un nuovo traguardo : Uomini e Donne oggi: Teresa e Salvatore festeggiano l’anniversario dopo la crisi Finalmente terminato il duro momento di crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi, infatti sono tornati insieme e si godono a pieno la ripresa del loro rapporto. Come abbiamo avuto modo di vedere […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Teresa e Salvatore: dopo la crisi un nuovo traguardo proviene da Gossip e ...

Diretta Uomini e Donne : torna il "gemmedì" con Gemma Galgani : È lunedì e nel pomeriggio di Canale 5 inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come gli aficionados della trasmissione già sapranno, la prima puntata della settimana inizia con il Trono Over, in particolar modo dedicato alla dama d'eccellenza Gemma Galgani. Durante l'ultima puntata la Galgani ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto con il cavaliere Rocco Fredella. Nonostante ciò, quest'ultimo ha ...

Spoiler Uomini e Donne : Tersa e Lorenzo pronti alla scelta finale - arriva una new entry : Siamo giunti alla fine di questo primo mese del 2019. Con l'arrivo di febbraio sembra concludersi il percorso di due tronisti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. I due tronisti, infatti, durante l'ultima registrazione hanno dichiarato di essere pronti nel dichiarare i propri sentimenti a colui/colei con cui vogliono uscire dal programma....Continua a leggere