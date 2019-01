Un’azienda italiana ha sviluppato creme solari con microsfere in bioplastica

wired

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una certa consapevolezza rinnovata verso alcuni prodotti ecologici e un consumo più sostenibile sta pervadendo ormai da anni molti settori, dall’alimentare all’abbigliamento, fino alla cosmesi. Proprio in quest’ultimo campo l’aziendaBio-on, specializzata nella ricerca e nella produzione di, ha lanciato, insieme alla multinazionale Unilever, una linea dicon micropolveri biodegradabili.I cosmetici My Kai, questo il marchio con sui saranno commercializzati i nuovi prodotti a partire da marzo 2019, nascono dalla ricerca decennale che l’aziendaporta avanti sulla. Un’alternativa per combattere la diffusione di microplastiche nell’ambiente e soprattutto nell’acqua, sia negli oceani sia in quella ad uso alimentare in bottiglia o dal rubinetto.E nella battaglia contro le plastiche nocive che in misura sempre ...