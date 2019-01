Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 | Blanca sconvolta dal racconto di sua sorella Olga

Spagna - calciatore eroe a soli 12 anni : durante Una partita salva la vita all’avversario : Cristian Fernandez è un ragazzino di 12 anni con una grande passione, quella del calcio. Sembra più piccolo dei suoi coetanei quando scende in campo per disputare le partite, eppure ha appena dimostrato di avere un altruismo ed un sangue freddo non comune tra i giovani atleti di quell’età. L’episodio che ha portato tutta la Spagna a parlare del giocatore in erba è avvenuto qualche giorno fa, durante una gara della categoria Tercera Andaluza ...

Una Vita anticipazioni : URSULA chiede ad OLGA di uccidere DIEGO! : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato della “misteriosa” malattia di Diego Alday (Ruben De Eguia): nel corso di una visita al padre Jaime (Carlos Olalla), ormai in stato di incoscienza, il ragazzo sosterrà di essere prossimo alla morte e chiederà perdono al papà perché, a causa del suo male, non riuscirà a difenderlo dai soprusi della perfida URSULA (Montserrat ...

Cambiamenti climatici - c’è Una piccola possibilità di evitare la catastrofe : (Foto: Getty Images) Le speranze di salvezza sono al lumicino. E sono legate al fatto che ad ardere, nel lumicino, non ci siano i combustibili fossili. Parliamo, naturalmente, di Cambiamenti climatici. Ribadendo, ancora una volta, che c’è ben poco da sorridere. Dopo i severi ammonimenti dello Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), che nell’ottobre scorso aveva sottolineato come l’umanità fosse “ben lontana” dal tenere sotto controllo ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel scopre che Blanca è innamorata di Diego : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Samuel Alday, interpretato da Juan Gareda. Il figlio di Jaime Alday, infatti, apprenderà una verità spiazzante dalla moglie Blanca. Una Vita, trame: Diego e Olga diventano una coppia Samuel Alday e ...

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Arturo non intende prendere provvedimenti verso Elvira, limitandosi a rilevare che l’onore della figlia è ormai compromesso e che l’umiliazione già sbubìta è una punizione sufficiente. La ragazza rivela a Maria Luisa che vuole far ingelosire Simon… Susana prende le misure a Rosina e si accorge che il suo punto VITA non è aumentato: ciò le fa mettere in ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula pensava che Olga fosse posseduta dal demonio : Ursula L’arrivo improvviso a calle Acacias di Olga (Sara Sierra) animerà le puntate di Una Vita in onda questa settimana: Ursula (Montserrat Alcoverro), vista la comparsa della figlia, sarà costretta a confessare a Blanca (Elena Gonzalez) di avere abbandonato la stessa Olga da sola nel bosco, all’età di cinque anni, poiché convinta che fosse posseduta dal demonio. La versione della dark lady, ovviamente, non coinciderà con quella ...

Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Blanca sconvolta dal racconto di Olga : La Dicenta vuole sapere la verità e cerca di scoprirla dalla madre. Ursula le dà la sua versione dei fatti ma questa è ancora più terribile

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : la malattia inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Diego è malato Le anticipazioni di Una Vita svelano che la salute di Diego Alday sarà appesa a un filo. Nelle nuove puntate della soap opera spagnola, nata dalla penna di Aurora Guerra, il giovane inizierà una relazione con Olga. Sarà Ursula a spingere la sua secondogenita a fare della avances al ragazzo per allontanarlo da Blanca. La Dicenta infatti sottolineerà di poter manipolare di più Samuel. ...

Anticipazioni Una Vita : Felipe in condizioni disperate - Celia in ansia : Felipe Alvarez Hermoso tornerà ad essere protagonista delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, rimarrà vittima di un incidente dopo aver deciso di difendere Antonito in tribunale. Una Vita, Anticipazioni: Antonito arrestato Tutto inizierà quando il figlio di Ramon verrà convinto da un certo Belarmino a partecipare alla costruzione di un monumento in onore dei caduti a Cuba. Ma l'anziano ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca rivela a Samuel di amare suo fratello Diego : Continuano ad appassionare le vicende della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I colpi di scena non mancheranno nemmeno negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) dopo aver rinunciato all’amore, sposando Samuel Alday (Juan Gareda) pur provando dei forti sentimenti soltanto per il cognato Diego (Ruben De Eguia), deciderà di ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA confessa a SAMUEL di amare DIEGO!!! : Terribile rivelazione in arrivo per SAMUEL Alday (Juan Gareda) nelle future puntate italiane di Una Vita: BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) confesserà infatti al marito di essere ancora innamorata di Diego (Ruben De Eguia). Vediamo insieme come si arriverà questa dichiarazione shock… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui la perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) chiederà ad Olga (Sara Sierra), la ...

'Segretarie. Una Vita per il cinema' il documentario di Rago e Masciale il 31 gennaio alla Casa del Cinema di Roma : Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci, Resi Bruletti, Fiammetta Profili: questi nomi ai più saranno sconosciuti, ma si tratta di sei donne che hanno fatto la ...

Una Vita Anticipazioni 27 gennaio 2019 : Blanca salva Ursula da Olga : La giovane Dicenta arriva giusto in tempo per salvare la madre dalla furia vendicativa di Olga. Successivamente la sorella le racconterà la verità sulla sua Vita.

Brasile - crolla Una diga : 300 dispersi e almeno 9 morti. «Difficile trovare persone ancora in vita» : di 300 dispersi e di almeno 9 morti accertati il primo bilancio del crollo del sito minerario del colosso Vale nel Minas Gerias, a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte, in Brasile. Numeri ...