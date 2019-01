Una tromba d’aria a L’Avana | Cuba | ha causato almeno 3 morti e 172 feriti

Crotone - La Giunta Com Una le ha approvato lo stato di calamità naturale per la tromba d’aria abbattutasi sulla città : I danni provocati dalla tromba d’aria abbattutasi nel primo pomeriggio anche su Crotone provocando danni a strutture commerciali, sono stati

Tromba d’aria investe treno - feriti sulla linea Catanzaro-Crotone. Una motrice si scontra con un pino secolare in Salento : Finestrini in frantumi, alcuni feriti, ma nessuno grave. I passeggeri del treno locale Catanzaro Lido-Crotone hanno vissuto qualche minuto di ansia in mattinata per via di una Tromba d’aria che ha investito il convoglio all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il forte vento ha sballottato il convoglio che comunque è sempre rimasto sui binari. Due passeggeri sono stati portati in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite serie. ...