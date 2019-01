Un incendio è divampato in serata nella ex palazzina Alitalia alla Magliana

Ecuador - diciotto vittime nell’ incendio di una clinica. Il fuoco è divampato in una struttura a Guayaquil : L'articolo Ecuador , diciotto vittime nell’incendio di una clinica. Il fuoco è divampato in una struttura a Guayaquil proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...