Ultime Notizie Roma del 28-01-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio i segni delle torture subite in Libia sulla loro pelle Questo è quanto hanno mostrato I migranti ai tre parlamentari Stefania Prestigiacomo di Forza Italia a Riccardo Magi di Europa è il sindaco di Siracusa Francesco Italia con Nicola fratoianni segretario di sinistra italiana saliti a bordo della nave questa mattina al largo di ...

Cardito bambino di 7 anni ritrovato morto in casa - ferita la sorellina : fermato il compagno della mamma - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie da Cardito: un uomo uccide il bambino di sette anni figlio della sua compagna e ferisce anche la figlia di 8 in modo grave

Ultime Notizie Roma del 27-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio due bombe esplose davanti a una cattedrale nelle Filippine sull’isola di iodio a sud del paese nella regione delle mindanao la polizia Nazionale come riporta CNN Philippines ha fatto sapere che le vittime dell’attentato sono almeno 27 persone rimaste ferite bilancio non è ancora definitivo l’attentato arriva pochi giorni dopo il ...

JULEN - L'AUTOPSIA 'MORTO IL PRIMO GIORNO PER UN TRAUMA CRANICO'/ Ultime Notizie - oggi i funerali a Malaga : JULEN, L'AUTOPSIA "Morto il PRIMO GIORNO per un TRAUMA cranico"/ Ultime notizie, oggi i funerali a Malaga, fissati alle ore 13:30

SEA WATCH 3/ Ultime Notizie 'Fa freddo e non c'è spazio - situazione critica' - Salvini 'Polizia a bordo' : Sea WATCH 3/ Ultime notizie "Fa freddo e non c'è spazio, situazione critica", il ministro dell'intero Salvini, non demorde: "Polizia a bordo"

Ultime Notizie Roma del 27-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave in mare da una settimana con a bordo 47 migranti tra cui 13 minorenni è in davanti a Siracusa Il porto più vicino dove ripararsi dal maltempo ma il Ministro dell’Interno nonostante le cose per la nave Diciotti non autorizzato lo sbarco Anzi minaccia una denuncia l’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione ...

Gilet gialli - scontri alla Bastiglia/ Parigi - Ultime Notizie video : leader movimento ferito - 'perderò l'occhio' : Gilet gialli, undicesimo sabato di proteste a Parigi: ultime notizie, scontri tra polizia e manifestanti nella zona della Bastiglia, barricate in fiamme.

MENINGITE BATTERICA E AVIARIA : DUE CASI IN SARDEGNA/ Ultime Notizie - ricoverati a Lanusei : avviata profilassi : Un caso di MENINGITE BATTERICA e uno di influenza AVIARIA nel giro di poche ore in SARDEGNA: due anziani ricoverati a Lanusei, avviata la profilassi.

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele in studio la crisi del Venezuela convocare elezioni equilibre trasparenti democratiche entro 8 giorni oppure la Francia è la Spagna la Germania riconosceranno con Guido come presidente del Venezuela questo l’ultimatum è arrivato a Maduro lanciato oggi unanimamente dal presidente francese Emmanuel Macron dal premier spagnolo Pedro Sanchez ...