UK | condannato dopo oltre 30 anni per gli abusi sulla figlia allora 14enne

Cremona - investì ciclista dopo una lite. Ma sbagliò persona. condannato per tentato omicidio : Tre anni e dieci mesi di reclusione. Questa la condanna decisa dal gup Elisa Mombelli nei confronti di Manuele Boschetti, 51enne cremonese, che il 2 settembre del 2016 investì con la sua Fiat Punto il ciclista Giuseppe M., 58enne cremonese, scambiandolo per la persona con la quale aveva avuto una lite poco prima. Le accuse per Boschetti, incensurato, fino a poco tempo infermiere in case di riposo ma ora a casa per problemi di salute, erano ...

Cremona - investì ciclista dopo lite riducendolo allo stato vegetativo. Ma sbagliò persona. condannato a 3 anni e 10 mesi : Tre anni e dieci mesi di reclusione. Questa la condanna decisa dal gup Elisa Mombelli nei confronti di Manuele Boschetti, 51enne cremonese, che il 2 settembre del 2016 investì con la sua Fiat Punto il ciclista Giuseppe M., 58enne cremonese, scambiandolo per la persona con la quale aveva avuto una lite poco prima. Le accuse per Boschetti, incensurato, fino a poco tempo infermiere in case di riposo ma ora a casa per problemi di salute, erano ...

La Lazio - un girone dopo. Il Napoli di Ancelotti sembrava un condannato a morte : Il clima funereo in città Napoli-Lazio. E la mente non può che andare a Lazio-Napoli. Si giocò il 18 agosto. Un clima funereo accompagnò la squadra. Sia a Napoli, tra i tifosi, che tra i cosiddetti addetti ai lavori. Era arrivato Ancelotti, eppure sembrava fosse arrivato Geppetto. Un signor nessuno. Peraltro la tanto paventata campagna cessioni – sembrava che dovesse essere un esodo – si era limitata a Jorginho: non venderlo a quelle ...

Dopo lo stalking iscrive la moglie alla chat erotica per vendetta - condannato : Fanno troppo rumore e non consumano, kebabbaro li insegue con un coltello 3 Ubriaco non si ferma all'alt e scappa dai carabinieri, gli era già stata ritirata la patente 4 Stordita con uno spray da ...

Bloccato con lo spray al peperoncino - dopo aver dato in escandescenza : condannato a 2 anni : Il giudice ha convalidato l'arresto di Lucio Giannuzzi ed ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dal suo legale.

Forlì - violenza sessuale e pedopornografia : arrestato psicologo condannato a 3 anni di carcere : violenza sessuale e pedopornografia, sono questi i reati contestati a un medico 56enne di Forlì, arrestato dagli uomini dalla squadra mobile che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei suoi confronti firmato dal sostituto procuratore Francesca Rago. L’uomo deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di carcere ed è stato fermato dagli agenti dopo continui depistaggi e la resistenza opposta dalla madre e dalla sua convivente, entrambe ...

“Ha lasciato morire una ragazza dopo aver fatto sesso violento” : milionario condannato a 3 anni : Natalie Connolly, una ragazza di 26 anni mamma di una bimba, è stata trovata morta in una casa a Kinver, in Inghilterra, nel dicembre del 2016. Ora l'imprenditore che era con lei, un 40enne milionario, è stato condannato per omicidio colposo a 3 anni e 8 mesi di carcere.Continua a leggere