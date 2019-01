Tutti i film del 2019 dedicati ai grandi artisti del passato

Stasera in tv - Tutti i film e i programmi in onda il 27 gennaio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Lino Banfi - Di Maio : “È il nonno d’Italia. Conosco quasi Tutti i suoi film”. E si sottopone al cine-quiz de ‘L’aria che tira’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), rivela di conoscere quasi tutti i film dell’attore comico Lino Banfi, ieri nominato nella commissione italiana dell’Unesco. Si presta così a un quiz proposto dalla conduttrice Myrta MerLino, rispondendo ad alcune domande. Poi loda la figura di Banfi: “Mi dispiace che in questi giorni sia stato attaccato. Lino Banfi da 10 anni è ambasciatore ...

Ricatti web : «Paga o diciamo a Tutti che guardi film porno» : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ricatti web: «Paga o diciamo a ...

Tutti i nuovi dettagli sul film prequel dei Soprano : Il 10 gennaio 1999 su Hbo partiva una serie tv destinata a cambiare i destini delle produzioni televisive ma anche il nostro modo di relazionarci al piccolo schermo: I Soprano, che appunto celebra il suo 20esimo anniversario, fu una piccola e grande rivoluzione. A molti anni dalla fine delle sue stagioni (l’ultimo episodio è andato in onda il 10 giugno 2007) e dopo la tragica scomparsa del suo indimenticabile protagonista James ...