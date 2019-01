Turista single? A Roma arriva il fidanzato in affitto da sfoggiare su

huffingtonpost

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sei unain gita a? Affitta un fintoe scatta tanti selfie insieme a lui in giro per la "città eterna": ecco la possibilità offerta dal pacchetto di servizi "Insta Boyfriend Rome Private Tour" ed è offerto da "Experience", società fondata nel 2009 che opera nel settore del business turistico.La società, dunque, organizza tour dicon tanto di fintoda esibire sui social network. Se si desidera, si può ottenere una visita di tre ore nei luoghi più famosi della Capitale, con tanto"in", che è anche fotografo professionista, al seguito.I fidanzati-fotografi seguono le turiste tra i vicoli di, per consentire a queste di "vivere come una modella per un giorno" ed ottenere immagini da condividere su Instagram. Il prezzo? Il tour privato viene proposto dall'agenzia ...