Trame spagnole Una Vita al 1° febbraio | Trini partorisce una bambina | Ursula in carcere

Trame spagnole - Una Vita : Felipe incolpa Trini dell'aborto della moglie : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Felipe e Trini avranno un bruttissimo scontro a causa di Celia. Ursula Dicenta, intanto, sarà accusata di omicidio, mentre Lucia lascerà Samuel sull'altare. Una Vita, Trame spagnole: Felipe contro Trini Lucia chiederà a Samuel di rimandare il matrimonio, in quanto ...

Trame spagnole Il Segreto : Mesia geloso di Maria - niente luna di miele per Julieta e Saul : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e ...

Trame spagnole Una Vita : il figlio di Simon ed Elvira è malato - Paciencia muore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una Vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio in Spagna svelano che Donna Susana apprenderà da Simon ed Elvira della malattia del nipote, mentre Servante scoprirà che la moglie Paciencia è morta. Una Vita anticipazioni: Celia perde il bambino Clamorosi colpi di scena giungono dalle puntate di "Una Vita" trasmesse ...

Trame spagnole Il Segreto : Prudencio sul letto di morte - Marcela e la figlia guarite : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che è arrivata in Spagna alla decima stagione. Le anticipazioni spagnole di metà gennaio, svelano che la vita di Prudencio sarà appesa ad un filo, tanto che solo un miracolo potrà salvarlo. Marcela e Camelia, nel frattempo, guariranno dalla varicella grazie alle cure di Elsa. Il Segreto: Marcela e Camelia guariscono dalla varicella Il sindaco di Puente Viejo comunicherà che la vita di ...

Trame spagnole Una Vita : Celia incinta - Lolita chiede a Servante di portarla all'altare : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda da martedì 8 a venerdì 11 gennaio, svelano che Celia scoprirà di attendere un bebè, mentre Lolita farà una particolare richiesta a Servante prima del suo matrimonio con Antonito. Una Vita: Celia aspetta un bambino Espineira noterà che Padre Telmo e Frate Guillermo non vanno più ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : due lieti eventi : Una Vita, Anticipazioni straniere: Felipe e Celia diventeranno genitori? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto un colpo di scena cambierà le esistenze di Celia e Felipe. I due coniugi, che nelle puntate italiane hanno iniziato a frequentarsi di nuovo dopo il tradimento dell’avvocato, potrebbero presto diventare genitori. Le Anticipazioni della soap opera svelano che Celia potrebbe infatti essere incinta. Alcuni sintomi ...

Il Segreto - Trame spagnole : Mauricio ha rapito Julieta - Camelia ha l'encefalite : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda in Spagna a gennaio, svelano che Maria vedrà il ritorno di Gonzalo alla Casona, mentre il dottor Alvaro sarà in pensiero per la piccola Camelia dopo il sopraggiungere di alcune complicazioni legate alla varicella. Infine Severo scoprirà che Mauricio ha rapito Julieta prima ...

Trame spagnole Il Segreto : Saul ritrova la Uriarte - la figlia di Marcela ammalata : Eccoci tornati con un nuovo spazio incentrato alla soap opera iberica “Il Segreto”. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Saul Ortega dopo essere stato abbandonato sull’altare si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte. Quest’ultima riuscirà finalmente a fuggire dalla sua prigionia grazie all’arresto di Melero. La figlia di Marcela Del Molino e Matias Castaneda invece rimarrà ...

Trame spagnole Il Segreto : Marcela e Camelia ammalate - Maria parla al telefono con Gonzalo : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sull’appassionante soap opera iberica “Il Segreto”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 31 dicembre al 4 gennaio, un’epidemia metterà in serio pericolo la vita di tutti gli abitanti, ma ad avere la peggio, purtroppo, saranno Marcela Del Molino e la figlia Camelia. Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, sani ...

Anticipazioni ll Segreto - Trame puntate spagnole : il ritorno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Emilia e Alfonso Il Segreto, di recente, ha detto addio a due personaggi storici della soap: Emilia e Alfonso. La coppia è stata costretta a fuggire per non finire in carcere. Emilia e Alfonso, infatti, hanno ucciso il generale Perez de Ayala dopo che questi li aveva torturati in prigione. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : il triste addio : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Lolita lascia Antonito Nuovi colpi di scena turberanno i personaggi di Una Vita. Nelle puntate spagnole della soap opera, Antonito sarà duramente attaccato dal padre e da Viktor. Ramon e l’amico non accetteranno più gli errori del giovane sul lavoro e lo additeranno come un eterno immaturo. Nelle puntate spagnole di Una Vita Ramon deciderà alla fine di aiutare il figlio a coprire i suoi debiti. ...

Trame spagnole Una Vita : Casilda si innamora - Servante non riesce a dimenticare la moglie : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima soap opera iberica “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di guardare la settimana in corso, la domestica Casilda Escolano dopo un’iniziale titubanza dimostrerà di nutrire un certo interesse sentimentale per Ceferino. Il portinaio Servante Gallo invece non riuscirà a stare tranquillo perché anche se deciderà di credere che sua ...